ROY, Fernand



À la Maison Michel-Sarrazin, le 6 février 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Fernand Roy, époux de madame Edith Baker, fils de feu dame Noëlla Pageau et de feu monsieur René Roy. Il demeurait à Saint-Apollinaire, QC.Il laisse dans le deuil outre son épouse bien-aimée Edith ; son fils Sylvain (Elaine Imbeault), Lou Morency (Bianca Gariépy), Charlie Roy Imbeault et sa fille Nathalie (Patrick Lemay), Charlotte et Juliette Lemay (Thomas Pouliot) ; ses frères, beaux-freres et belles sœurs : Jean-Yves (Julienne Daigle), Jacques (Diane Dubé), Gaétan (Marthe Bilodeau), Richard (Hélène Bédard), Roger (Lise Bédard), sa soeur: feu Francine (Jacques Lavoie), feu Gisèle Baker (Jean-Claude Mathieu), Lawrence Baker (feu Denise Rousseau), Raynald Baker (Yolande Fournier) ; ses neveux, nieces, cousins, cousines, Michel et Yan ainsi que tous ses nombreux amis.La famille tient a remercier l'équipe médicale du CRCEO de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement, ainsi que l'équipe du CLSC de Laurier-Station pour leurs soins apportés a domicile. Un merci tout spécial aux intervenants de la maison Michel-Sarrazin. En tenant compte des mesures sanitaires en vigueur, la famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin à 14 h 30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don a la Maison Michel-Sarrazin, afin que se poursuive leur mission empreinte de serenité et de respect , fondation de la Maison Michel-Sarrazin 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec téléphone : 418 687-6084 courriel : fondation@michel-sarrazin.ca site web : www.michel-sarrazin.ca. des formulaires seront disponibles sur place.