GONTHIER, Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 mars 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Pierre Gonthier, époux de madame Pauline Rancourt, fils de feu Joseph Gonthier et de feu Lucienne Lamontagne. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Caroline (David Charron) et Josée (Francis Jalbert); ses petits-enfants: Catherine Melançon, Jasmine et Océane Hansen, Ange-Elie Jalbert; ses soeurs et son frère: Lise Gonthier (Dan Miller), Ginette Gonthier (feu Richard Garneau), et feu Michel Roy (Renée Roy); ses belles-soeurs et ses beaux-frères de la famille Rancourt: feu Luc (feu Emma), feu Yvon (feu Georgette), Isabelle (feu Jean Guy), Lisette (Jean), feu Monique, et Normand (Denise); ses neveux, nièces et autres parents ainsi que ses amis et anciens collègues de travail. Un grand merci au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur respect et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Diabétiques de Québec, https://diavie.org/faire-un-don/ ou aux Amputés de Guerre, https://www.amputesdeguerre.ca/comment-donner/faire-un-don/. En respect avec les mesures sanitaires, la famille vous accueillera auà compter de 13h.