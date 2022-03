Blinken estime que la Russie a commis des «crimes de guerre» en Ukraine

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a estimé jeudi que les attaques russes contre des civils en Ukraine constituaient des «crimes de guerre», et a accusé Moscou de ne pas faire «d’effort significatif» sur le front diplomatique.

«Cibler intentionnellement des civils est un crime de guerre. Après tant de destruction ces trois dernières semaines, je trouve difficile de conclure que les Russes font autre chose que cela», a-t-il dit lors d’une conférence de presse, tout en précisant que le processus juridique pour parvenir à une telle accusation formelle était toujours en cours.

Le président des États-Unis Joe Biden avait qualifié dès mercredi son homologue russe Vladimir Poutine de «criminel de guerre», une accusation jugée «impardonnable» par Moscou.

«Hier, le président Biden a dit qu’à son avis, des crimes de guerre avaient été commis en Ukraine. Personnellement, je suis d’accord», a déclaré Antony Blinken.

«Nos experts sont en train de documenter et passer en revue d’éventuels crimes de guerre commis en Ukraine», a-t-il ajouté, promettant de partager le fruit de ce travail avec les enquêtes internationales visant à faire «rendre des comptes aux responsables».

Interrogé sur les pourparlers entre la Russie et l’Ukraine, qui se poursuivent en parallèle du conflit, le secrétaire d’État n’a pas caché son scepticisme.

«D’un côté, nous saluons l’Ukraine qui reste à la table des négociations alors qu’elle est sous les bombes à tout instant, et de l’autre côté, je n’ai pas vu d’effort significatif de la part de la Russie pour mettre fin par la diplomatie à la guerre qu’elle mène», a-t-il dit.

AFP

Après une rencontre à Rome entre de hauts responsables américains et chinois, et à la veille d’un appel téléphonique entre le président Biden et son homologue Xi Jinping, Antony Blinken a enfin haussé nettement le ton à l’égard de Pékin.

«Nous sommes préoccupés par le fait qu’ils envisagent d’assister directement la Russie avec de l’équipement militaire qui serait utilisé en Ukraine. Le président Biden va parler au président Xi demain, et lui dira clairement que la Chine portera une responsabilité pour tout acte visant à soutenir l’agression russe, et que nous n’hésiterons pas à lui imposer des coûts», a-t-il affirmé.

Il a réitéré que la Chine avait la «responsabilité de faire usage de son influence auprès du président Poutine et de défendre les règles et principes internationaux qu’elle dit soutenir».

«Mais au contraire, il semble que la Chine aille dans la direction opposée en refusant de condamner cette agression, tout en tentant de se présenter comme un arbitre neutre», a-t-il déploré.

