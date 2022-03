TURGEON, Thérèse



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Thérèse Turgeon, survenu à son domicile, à Québec, le 3 mars 2022. Elle était la fille de feu madame Olympe Richard et de feu monsieur Edgar Turgeon. Elle demeurait à Québec.Madame Turgeon laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Myriam), Richard (Brigitte), Mario et Dany (Mélanie); ses petits-enfants : Francis, Samuel, Dave, Chelsea et Malik; conjoints et conjointes respectifs; ainsi que plusieurs neveux, nièces, et ami(e)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre ses frères et sœurs. La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel des soins palliatifs du CLSC de Québec-Limoilou pour leur dévouement et les bons soins prodigués.