CANTIN, Jean-Marc



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 mars 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean Marc Cantin, époux de dame Louise Genois, fils de feu monsieur Fernando Cantin et de feu dame Gemma Cantin. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances à laLa mise en columbarium suivra au cimetière de Saint-Raymond. Outre son épouse dame Louise Genois, monsieur Jean-Marc Cantin laisse dans le deuil ses enfants : Caroline, Danielle et Patricia (Kim Blondeau); ses petits-enfants Félix et Lorrie; ses frères et sœurs : feu Guy (Louisette Alain), Diane (Jacques Perreault), Francine (Yvon Paquet), Lina (Dominique Berrouard) et feu Patrick; la famille Genois : Yvonne, Gemma (Marc Ruelle), Monique (René Trudel), Jacques, Léo-Paul (Suzanne Lauzier); sa belle-sœur, Mona Mc. Carthy; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour leurs bons soins et leur accompagnement.