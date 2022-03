BRISSON, Auror



À l'IUCPQ, le 8 mars 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Auror Brisson, épouse de feu monsieur Jean-Claude Fortin, fille de feu Lazare Brisson et de feu Marguerite Lavoie. Elle demeurait à Lévis et autrefois à Tadoussac. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Denis Therrien), Michel (Manon Bouchard) et Dany (Marie-Josée Trudel); ses petits-enfants: Mikaël, Karyan, Alexandre, Andréanne, Samuel et Ann-Catherine; ses frères et soeurs: Lucie (feu Delphis Hovington), Pépin (Jeanne-D'Arc Dufour), Agathe (Harry Yorksie), Hébert (Louisette Desjardins) et André (Marlène Harvey); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fortin: feu Françoise, feu Colette (feu Fernand Larouche), feu Paul (Monique Laflamme), Alain (feu Lise Ouellet), Jacquelin (Ruth Brassard), feu Jacques, Rénald, Carol, Mario et Rémi; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. En respect avec les mesures sanitaires, la famille vous accueillera auà compter de 15h30.