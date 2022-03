Centres de données: l'entreprise américaine Vantage mise 900 M$ au Québec

La compagnie américaine Vantage Data Centers injectera près de 900 millions $ pour la construction d’un nouveau centre de données à Pointe-Claire et l’agrandissement de ses campus à Québec et à Montréal.

« Le Québec est un endroit idéal pour les centres de données en raison de l’énergie verte et abordable, de la qualité de notre réseau de fibre optique, de notre climat frais et d’un environnement favorable aux affaires », a indiqué Maxime Guévin, vice-président et dg des activités canadiennes.

Jeudi, la direction de Vantage a organisé une conférence de presse dans la Capitale-Nationale pour annoncer ces prochaines cibles de croissance.

L’ensemble des quelque 900 millions $ d’investissements proviendront de poches privées. La direction estime que ses nouveaux projets entraîneront des revenus supplémentaires de l’ordre de 30 millions $ par an pour Hydro-Québec et permettront la création de 150 emplois directs dans ces régions.

À Pointe-Claire, un nouveau centre de données (QC6) de 300 millions $ est présentement en construction. L’ouverture du site est prévue pour le quatrième trimestre 2022. D’autres phases pourraient être réalisées.

À Montréal, l’entreprise souhaite encore prendre du poids grâce à un agrandissement de son campus (QC4) de 94 000 pieds carrés. Cette nouvelle phase de 240 millions $, qui devrait être complétée d’ici la fin de l’année, aura une capacité de charge à terme pour les clients de 48 mégawatts (MW).

Vantage a également des installations dans le Parc technologique du Québec métropolitain, à Québec. La direction a révélé, jeudi, avoir acquis un terrain de huit acres à proximité de son immeuble pour poursuivre sa croissance.

Le développement de ce site, dont le coût est estimé à 320 millions $, sera en partie financé par la Société Générale, une banque européenne qui offre des options de financement liées à des indices de développement durable.

Plus de 1,7 milliard $ depuis 2019

Vantage, un fournisseur de centres de données hyperscale, est au Québec depuis 2019. L’entreprise du Colorado avait alors mis le grappin pour 259 millions $ sur les centres de données de Vidéotron 4Degrés Colocation.

L’année suivante, elle a avalé les centres de données Hypertec en plus de réaliser l’achat de différents terrains et immeubles à travers la province.

Avec ses nouveaux investissements de 900 millions $, Vantage aura injecté plus de 1,7 milliard $ à travers la province et disposera à terme de quatre sites totalisant une capacité de 143 MW.

Vantage, qui s’est engagée à devenir carboneutre d’ici 2030, a aussi des installations du côté de l’Europe, l’Asie, l’Océanie et l’Afrique.

