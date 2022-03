COVID-19 : Sebastian Vettel absent à Bahreïn

Sebastian Vettel sera absent du Grand Prix de Bahreïn, première manche de la saison de Formule 1, puisqu’il a contracté la COVID-19.

• À lire aussi: «Un pas vers l’inconnu» pour Lance Stroll

• À lire aussi: Connaissez-vous la F1?

Aston Martin en a fait l’annonce jeudi, ajoutant que l’Allemand Nico Hülkenberg prendra la relève aux côtés du Québécois Lance Stroll au cours de la fin de semaine.

La tâche sera ardue pour Hülkenberg. En effet, même s’il a participé à 179 courses, il n’a encore jamais eu l’occasion de conduire les monoplaces de nouvelle génération misant sur l’effet de sol et bien différentes des précédentes.

Le calendrier 2022 sera le premier à comprendre 23 courses dans l’histoire de la F1 et cette situation pourrait nuire à Vettel. En effet, la course en Arabie saoudite, le 27 mars, aura lieu sept jours seulement après l’escale bahreïnie, ce qui laisse planer le doute sur sa capacité à être rétabli de la maladie à temps.

Verstappen ou Hamilton: l’ultime dilemme des parieurs

Comme Max Verstappen et Lewis Hamilton devraient encore une fois batailler pour le championnat de la Formule 1 cette saison, les deux rivaux sont les favoris des parieurs pour le premier Grand Prix de 2022, samedi, à Bahreïn.

La manche initiale n’est pas toujours synonyme de succès pour son vainqueur. Valtteri Bottas, alors chez Mercedes, avait remporté les courses d’Australie et d’Autriche pour amorcer les saisons 2019 et 2020, mais a toujours terminé derrière son coéquipier Hamilton au classement final.

L’an dernier sur le circuit de Sakhir, Verstappen avait terminé derrière Hamilton, bien qu’il partait de la position de tête. La course avait été serrée, à l’image du championnat, et ils avaient laissé 37 secondes entre eux et Bottas, qui a terminé sur la troisième marche du podium.

C’est ainsi Verstappen (2,25) qui est le favori pour l’emporter au Moyen-Orient selon le site Mise-o-jeu. Hamilton n’est pas loin avec une cote de 3,00, mais il est cette fois très improbable que Bottas (225,00) puisse répéter ses exploits passés, maintenant qu’il est derrière le volant d’une voiture Alfa Romeo.

Les parieurs plus audacieux peuvent facilement se tourner vers les Ferrari conduites par Charles Leclerc (5,00) et Carlos Sainz (7,50), qui ont fait des flammèches en présaison. Le nouveau coéquipier d’Hamilton chez les Flèches d’argent, George Russell (10,00), est aussi une option qui pourrait rapporter son pesant d’or.

Le Québécois Lance Stroll (125,00), d’Aston Martin, est un autre vainqueur improbable à Bahreïn, lui qui a la même cote qu’Alexander Albon (Williams) et Kevin Magnussen (Haas), qui font leur retour en F1 cette année.