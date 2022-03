GOSSELIN, Alain



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 mars 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Alain Gosselin, conjoint de dame Hélène Duchesneau. Il était le fils de feu dame Diane Poitras et feu monsieur Jacques Gosselin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Ses cendres iront reposées au cimetière de la Souvenance à une date ultérieure.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Hélène; ses enfants : Éric (Mélanie Simard), Daniel (Julie Tremblay) et Catherine (Pierre-Yves Lagacé); ses petits-enfants : Nathan, Marcus et Lucas, Samuel; sa sœur Carole; ses nièces Chantal Fleury et Karine Fleury; son beau-fils Jean-Michel Duchesneau (Katherine Poulin) et leurs fils : Emrick et Thomas ainsi que plusieurs cousins, cousines, oncles, tantes, beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères qui l'ont précédé : Pierre et Réjean. Pendant plusieurs années, il a été à l'emploi Équipement ESF. La famille désire remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385