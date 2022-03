DRAPEAU, Rolande



Au CHSLD du Fargy à Québec, le 3 mars 2022, est décédée à l'âge de 74 ans et 10 mois, Madame Rolande Drapeau, épouse de M. Jean-Clément Bérubé, fille de feu Madame Alma Labrie et de feu Monsieur Gérard Drapeau. Elle demeurait à Québec et était native de Kamouraska. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Patrick Bérubé (Evelyne Verret), François Bérubé (Nancy Langlois), ses petits-enfants: Sarah, Noémie, Maya et Jacob; ses frères et sœurs: feu Fernande (feu Aurèle Dumais), feu Jeanine (Réal Lauzier), Yvon (Marie Cloutier), Huguette (feu Yvon St-Laurent), Andrée (Réal Deschênes), Jean (Dyane Michaud), feu Louise, Pauline (feu Louis-Marie Michaud), Michel, feu Marie-Josée (feu Réal Michaud); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Ursule (feu Réal Ouellette), Andréanne, feu Édith, Lise, feu Viateur, Geneviève, Denis (Gisèle Dufour), Pierre (Carolle Rivard), Hilaire (Xinia Zamora), Jules (Claudette Gagnon), Edris, Chantale, Paul (Alice Voyer), Marie (Daniel Lefèvre), Noël (Claudine Francoeur), Caroline. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, ainsi que ses ami(e)s du club de vélo Les Bécanes, de ski et tous ceux et celles de ses autres activités physiques et sociales.La famille recevra parents et amis àde 9h à 11hLes cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie. La famille remercie le personnel du CHSLD du Fargy pour leur dévouement et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Parkinson (Région de Québec), Site: www.prqca.ca, Tél: 1-877-527-0075