SOULARD, Martin

À l'Hôpital Régional de Portneuf, le 9 mars 2022, à l'âge de 59 ans et 9 mois, est décédé monsieur Martin Soulard, époux de dame Linda Perron, fils de monsieur Marcel Soulard et dame Candide Gingras. Il demeurait à Saint-Raymond. Outre son épouse et ses parents, il laisse dans le deuil ses enfants: Dave Soulard (Vicky Pelletier) et Dany Soulard (Marie-Pier Papillon); ses frères et sœurs: Johanne Soulard (Donald Plamondon), Clément Soulard (Guylaine Boulanger) et Christian Soulard (Caroline Després); son beau-frère de la famille Perron: feu Jacquelin Perron (Marie-Claude Garneau); ses collègues de travail des forces armées canadiennes; ses deux chiens qu'il adorait: Buck et Spike, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Régional de Portneuf à Saint-Raymond pour les bons soins prodigués ainsi que le personnel de l'Hôpital l'Enfant-Jésus. L'expression des condoléances peut se traduire par un don à la société canadienne du cancer, https://cancer.ca/fr/