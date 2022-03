Deux jeunes de 19 ans arrêtés pour des crimes violents à Laval et Montréal

Deux jeunes hommes de 19 ans ont récemment été arrêtés pour une série de crimes violents impliquant des armes à feu commis à Montréal et à Laval depuis la fin février.

• À lire aussi: Montréal: la police enquête sur un incendie suspect d’un véhicule

• À lire aussi: Montréal: un homme de 24 ans poignardé dans Ahuntsic

Matisse Brière-Duval et Akeem François ont tous les deux comparu la semaine dernière au palais de justice de Montréal sous plusieurs accusations, dont possession d’une arme à feu, avoir braqué une arme à feu, vol qualifié et recel.

Le duo aurait d’abord participé à un vol d’un véhicule à la pointe d’une arme à feu le 22 février dernier, devant un restaurant du boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans l’est de la métropole.

Selon les autorités, les suspects auraient pointé une arme à feu en direction du conducteur, lui ordonnant de sortir du véhicule et de laisser les clés à l’intérieur.

Ce même véhicule rapporté volé aurait été utilisé par les suspects un peu plus d’une semaine plus tard, en pleine nuit, lorsque des coups de feu ont été tirés en direction d’une résidence de la 24e Avenue, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension.

Personne n’a été blessé lors de cet événement.

Plus tard lors de cette même journée, en début de soirée, Matisse Brière-Duval et Akeem François – accompagnés d’un troisième complice – sont également soupçonnés d’avoir braqué une boutique de téléphonie mobile située sur le boulevard des Laurentides, à Laval. Ils y ont dérobé pour environ 75 000 $ de téléphones cellulaires et d’accessoires.

L’enquête a permis d’établir que Matisse Brière-Duval et Akeem François seraient derrière ces trois crimes.

D’ailleurs, lors de son arrestation, Akeem François était en possession d’une arme à feu chargée à bloc.