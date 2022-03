DUBÉ, Michel



C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de notre père, grand-père et mari exceptionnel, Michel Dubé, à l'Hôtel-Dieu de Lévis le 11 mars 2022 à l'âge de 79 ans. Michel est l'époux de madame Nicole Plamondon et fils de feu monsieur Léo Dubé et de feu madame Lydia Lafontaine. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: François, Caroline (Mike Samson) et Jean-Michel (Danielle Burns); ses petits-enfants: Sarah, Leeana, Charlotte, Émile, Stella, Cassie; ses frères et sœurs: Thérèse, feu Raymond (Lucille Boudreault), feu André, feu Lilianne (feu Iwan Czachar), Mariette, Réal (Hélène Galipeau), feu Yvon, Jacques (Micheline Massicotte) et Jocelyne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plamondon: Colin (Lili Papillon), feu Eddy (feu Yolande Thibault), feu Ghislain (Reine Dubuc), Roland (feu France Durand), Marcel, feu Doris (Ghislaine Langelier), Normand (France Godin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Notre père est reconnu comme un homme dévoué à sa famille, un grand rassembleur et d'une bonté sans limite. Sa très grande curiosité, sa vaste culture et ses innombrables passions l'ont mené à profiter pleinement de la vie et à nous transmettre de belles valeurs qui nous guideront et que nous partagerons à nos enfants. C'est un homme d'exception avec un sens de l'humour incomparable, fier de ses enfants et petits-enfants et d'un amour infini pour notre mère. Il laissera un grand vide derrière lui. La famille tient à remercier tout le personnel médical de l'Hôtel-Dieu et du CLSC de Lévis pour leur soutien remarquable. Selon sa volonté, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Eau secours! Organisme pour la protection et gestion responsable de l'eau. https://eausecours.org/En respect avec les mesures sanitaires, la famille vous accueillera auà compter de 9h.