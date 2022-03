COOPER, Rachel Auclair



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 5 mars 2022, à l'âge de 100 ans et 6 mois, est décédée dame Rachel Auclair, épouse de feu monsieur Gérard Cooper. Elle était la fille de feu dame Marie-Louise Villeneuve et feu monsieur Pierre Auclair. Elle demeurait à Québec (Notre-Dame-des-Laurentides).La famille vous accueillera au sous-sol de l'église à compter de 9 h 30 pour offrir vos condoléances.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gérald (Léonnette Dufour), Maurice (Noëlla Rhéaume), Richard, Patrick (Johanne Wagner), Jean-Marie, Géraldine (Donald Mercier), Doris (Simon Drolet), François et Lawrence (Brigitte Dussault); ses petits-enfants: Dave, Alain, Simon, Dan, Cathy, Mathieu, Sabrina, Bryan, Jessy (Gregory Wagner), Kevin, Éric, Steven, Claudia, Samuel, Joël et Luis; ses nombreux arrière-petits-enfants; ses belles-sœurs de la famille Cooper: Kathleen (feu Jimmy Berry), Joan (feu Guy Genois) et Diane (Michel Bradette); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son fils Raymond qui l'a précédée ainsi que tous ses frères et sœurs: Noël-Aimé (Noëlla), Marie-Jeanne (Zotique), Gérard (Gilberte), Jean-Baptiste (Georgette), Léopold (Jeanne), Marguerite (Louis), Josaphat (Odette) et Paula (Albert); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cooper: Arthur (Cécile), William (Jacqueline), Herbert, Mary (Emmet) et Francis (Denise). La famille désire remercier le personnel de la Résidence La Belle Époque ainsi que celui de l'équipe soignante de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Saint-François d'Assise) 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.