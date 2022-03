PELLETIER, Jean



À la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, le 12 mars 2022, à l'âge de 86 ans et 5 mois, est décédé M. Jean Pelletier, fondateur du Camping Chez Jean, époux de dame Marianne Thériault, fils de feu M. Arthur Pelletier et de feu dame Marie-Thérèse Bouchard. Il demeurait à Rivière-du-Loup, natif de Saint-Antonin. La famille recevra les condoléances au funérariumle vendredi 18 mars de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h 30 et le samedi, jour des funérailles à compter de 9 h.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Marianne; ses enfants : Nathalie, Christian (Manon Plourde), Jérôme (Nathalie Pelletier), Bernard (Mireille Massé); ses petits-enfants : Alexe, Maxime, Julien, Maude, Simon et Catherine. Il était le frère de : feu Louis-Philippe (Camilla Patoine), feu Adrien (Dorothée Lavoie), feu Rosa (feu Émile Lévesque), feu Marie-Ange (feu Jacques Soucy), feu Fernande, Adrienne (feu Hervé Gamache), Marie-Anna (feu Rosaire Michaud), feu Paul, Rosanne (Rosaire Gendron). Sont aussi affectés par son départ ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s des familles Pelletier et Thériault. La famille remercie le personnel du Centre hospitalier de Rivière-du-Loup, 6e étage, ainsi que le personnel et les bénévoles de la Maison Desjardins de soins palliatifs pour leur dévouement, leur soutien et les bons soins prodigués à M. Pelletier. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de la Santé de Rivière-du-Loup, 75, rue Saint-Henri, Rivière-du-Loup G5R 2A4 ou à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44, rue de Chauffailles, Rivière-du-Loup G5R 4E1. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la :