États-Unis : une entreprise proche des républicains critiquée pour son maintien en Russie

Deux influents sénateurs démocrates ont vertement critiqué jeudi la décision de Koch Industries, une entreprise qui contribue généreusement aux campagnes de candidats républicains aux États-Unis, de rester pour l’instant en Russie.

«Il est temps pour Koch Industries de faire passer les valeurs de la démocratie avant ses propres profits», ont estimé Chuck Schumer, le chef des démocrates au Sénat, et Ron Wyden, qui y préside la commission des Finances, dans un communiqué.

Dans un message mercredi, le directeur des opérations du groupe expliquait avoir pris la décision de rester en Russie afin de continuer à y soutenir ses employés.

Une filiale de Koch, Guardian Industries, possède dans le pays deux usines de fabrication de verre comptant environ 600 personnes, et Koch y emploie directement quinze salariés, a détaillé Dave Robertson.

«Bien que les activités de Guardian en Russie ne représentent qu’une très petite partie de Koch, nous n’abandonnerons pas nos employés là-bas ni ne cèderons ces installations de fabrication au gouvernement russe afin qu’il puisse les faire fonctionner et en tirer des profits», a-t-il justifié dans le message.

Après l’imposition des lourdes sanctions économiques par plusieurs gouvernements occidentaux suite à l’invasion de l’Ukraine, de nombreuses multinationales ont décidé de se retirer du pays ou d’y suspendre leurs opérations.

Selon une liste tenue à jour par une équipe de l’université de Yale, quelques-unes font encore le choix de maintenir leur activité en Russie, dont Koch, Auchan ou Schlumberger.

Selon le site Open Secrets, qui collecte des données sur les financements de campagnes politiques, Koch Industries finance régulièrement les campagnes de candidats à des élections, à plus de 90 % républicains.

Son patron, Charles Koch, se sert régulièrement de sa fortune pour défendre des positions très libérales.

L’une des plus grandes entreprises non cotées des États-Unis, Koch Industries est basée à Wichita dans le Kansas et possède des activités allant des secteurs chimique et pétrolier à celui du papier.

Dans leur communiqué, les sénateurs démocrates soulignent qu’ils envisagent une loi empêchant l’accord de crédits d’impôt aux États-Unis pour les impôts que des entreprises américaines verseraient en Russie, comme cela se fait déjà pour la Corée du Nord et la Syrie.