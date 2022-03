MARCOTTE, Réjean



Au CHSLD Vigi, Saint-Augustin-de- Desmaures, le 9 février 2022, à l'âge de 72 ans et 11 mois, est décédé monsieur Réjean Marcotte, fils de feu monsieur Roger Marcotte et de feu madame Georgette Hardy. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 13 h 30,Monsieur Marcotte laisse dans le deuil ses filles: Julie (Didier Toussaint) et Johanne (Orlando Scalzo); ses petits-fils: Damien et Léo; ses soeurs: Lyne (feu Michel Boudreault) et Martine (Daniel Roberge); ses neveux: Simon (Elisabeth) et Patrice Boudreault (Marie-Krystine), cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à tout le personnel de la Résidence Les Fées du Mieux-Être de Cap-Santé, particulièrement à Denyse Caron pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec, QC, G1W 2L4, www.lesdiabetiquesdequebec.org