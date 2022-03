BARRAS, Francine



À la Maison des soins palliatifs du Littoral, le 10 mars 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Francine Barras, fille de feu monsieur Roland Barras et de feu madame Annie Marcoux. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Serge, François (Dominique Turmel) et Anny (Mario Joannette); ses petits-enfants: Noémie, Alexis et Aurélie; ses frères et sœurs: feu Jean-Louis (feu Cécile Marois), feu Gilles (feu Marthe Lachance), feu Raynald, Rollande (feu Jean-Marie Guay), feu Claude (Nicole Landry) et feu Denise (Yvan Gagné); sa cousine Claire Lemay (Gérald Savard), sa grande amie Evelyn Laroche; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison des soins palliatifs du Littoral pour leur humanité et leur support incomparable. Un merci spécial à Ève St-Hilaire, infirmière. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. https://www.mspdulittoral.com/.à compter de 15h.