GENEST, Jacques



Au CHU Hôpital de L'Enfant-Jésus, le 24 février 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jacques Genest, époux de dame Francine Bilodeau, fils de feu dame Hélène Verret et de feu monsieur Robert Genest. Il demeurait à Charlesbourg. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale dimanche 20 mars 2022 de 13h à 15h30. Outre son épouse, Francine Bilodeau, il laisse dans le deuil, ses trois filles et ses quatre petits-enfants: Cynthia (Stéphane Sauro) et ses fils: Félix et Alexis Caron, Karine (François Labonté) et ses filles: Clara et Emmy Harvey, Mélanie (Richard Létourneau). Il était le frère de feu Lise Genest. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bilodeau: Gilles (Kathleen Rhainds), Louise (Pierre Lemelin), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel médical lui ayant prodigué des bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (L'Hôtel-Dieu de Québec ou Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca.