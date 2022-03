Échange de Ben Chariot: Kent Hughes voulait un choix de première ronde pour 2023

Le directeur général du Canadien de Montréal Kent Hughes s’est montré logiquement satisfait, jeudi matin, au lendemain de la transaction ayant envoyé le défenseur Ben Chiarot aux Panthers de la Floride.

«Les Panthers n’avaient pas de choix de première ronde pour cette année, mais même avec les autres équipes, on demandait le choix de première ronde de 2023 parce qu’on a déjà possiblement trois choix parmi les 35 premiers au prochain repêchage, a précisé Hughes. Nous sommes heureux de la transaction.»

Mercredi soir, Chiarot a été échangé en Floride. En retour, le Canadien a obtenu l’espoir Tyler Smilanic, un choix de premier tour en 2023 et une autre sélection de quatrième ronde pour le prochain repêchage.

«Il a beaucoup de vitesse et est capable de marquer», a décrit Hughes, à propos de Smilanic, rappelant le désir de l’organisation du Canadien de miser sur la rapidité chez ses joueurs.

Une autre transaction?

Quant à savoir si d’autres échanges pourraient survenir d’ici la date limite, lundi, Hughes demeure ouvert à bien des scénarios, mais il ne tient pas à bouger à tout prix. Il semble ainsi satisfait des joueurs qu’il a sous la main,

«Notre vestiaire est fort, les joueurs ne lâchent pas, a mentionné le DG. On doit évaluer plusieurs aspects avant de faire des changements. Comme on l'a déjà dit, on pourrait échanger Jeff Petry si on peut, pour des raisons familiales.»

En envoyant Chiarot aux Panthers, Hughes en était alors à sa quatrième transaction en tant que DG du Tricolore. Il avait auparavant échangé l'attaquant Tyler Toffoli et le gardien Michael McNiven aux Flames de Calgary, dans deux transactions séparées, puis il avait fait l'acquisition du gardien du Wild du Minnesota Andrew Hammond. Rappelons par ailleurs la venue de l’attaquant Rem Pitlick, par le biais du ballottage.

