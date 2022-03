Le Drakkar part à la conquête de l’Ouest

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau accoste en Abitibi pour le week-end et amorcera vendredi soir une série de trois parties en trois jours dans l’ouest de la province.

En quête d’un troisième triomphe consécutif, les membres de l’équipage rendront visite aux Foreurs de Val-d’Or sur la patinoire du Centre Agnico Eagle. Il s’agira d’un premier affrontement entre les deux équipes cette saison.

La troupe de l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire se déplacera ensuite vers Rouyn-Noranda, samedi soir, avant de revenir terminer ce long voyage à Val-d’Or dimanche après-midi.

Inspirés par une poussée fructueuse de quatre victoires à leurs cinq dernières parties, les Nord-Côtiers tenteront de prolonger cette belle séquence malgré cette mission intense de trois matchs en moins de 48 heures.

«C’est un beau défi qui nous attend face à des équipes qui vont bien présentement. L’important est toujours d’y aller un match à la fois et les joueurs devront reprendre et continuer de jouer de la même façon sur la route», a commenté le pilote du navire.

Impliqué plus que jamais dans une bataille pour une place en séries éliminatoires, le Drakkar joue bien collectivement, particulièrement en défensive, avec seulement neuf buts accordés à ses cinq dernières parties.

«Le mot d’ordre a toujours été la défense en premier, et les gars l’appliquent bien, présentement. Les défenseurs comme les attaquants s’impliquent et nos gardiens de but font le travail», a ajouté le dirigeant avec un brin de satisfaction.

Brillant depuis le début du calendrier et meneur dans le circuit Courteau pour le nombre de blanchissages (4), le vétéran cerbère Olivier Adam sera de retour devant le filet pour le premier match de ce périple.

En bref

Tenus à l’écart en raison du protocole de la COVID-19, le gardien Olivier Ciarlo et le défenseur Vincent Deschênes ont retrouvé leurs coéquipiers et sont du présent voyage... Ils seront disponibles, tout comme le vétéran défenseur Étienne Arseneau, qui a raté les deux dernières parties pour des raisons de formation académique.