Le président chinois poursuit la stratégie zéro COVID

Le président chinois Xi Jinping a ordonné jeudi de poursuivre la politique du zéro COVID et de juguler «au plus vite» l'épidémie de coronavirus, a rapporté la télévision nationale.

La Chine est confrontée depuis quelques jours à son pire regain épidémique depuis la première vague de 2020, avec des dizaines de millions de personnes confinées à travers le pays.

Plusieurs confinements ont déjà été décrétés, notamment dans la province du Jilin (nord-est), où ont été recensés une grande partie des cas, et dans la métropole technologique de Shenzhen (sud), peuplée de 17,5 millions d'habitants.

Le ministère de la Santé a fait état jeudi de 2432 nouveaux cas de COVID-19, répartis dans la quasi-totalité des provinces.

Si ces chiffres sont très bas comparés à nombre de pays étrangers, ils sont élevés pour la Chine, où les autorités adoptent une stratégie zéro COVID, qui vise à limiter au maximum la survenue de nouveaux cas.

«Nous devons toujours mettre au premier plan les gens et leur vie, nous en tenir [...] à la politique du zéro COVID, et enrayer au plus vite la propagation de l'épidémie», a dit le président, selon des propos rapportés par la chaîne publique CCTV.

Ce pic intervient alors que les cas échappent à tout contrôle dans le territoire de Hong Kong (sud), où les hôpitaux débordent de patients et où la population locale dévalise les supermarchés dans la panique, craignant un confinement.

La Chine, où le virus a été initialement détecté fin 2019 à Wuhan (centre), a rapidement endigué l'épidémie dès le printemps 2020 en adoptant des mesures de confinement très strictes frappant parfois des villes entières.

Ces dernières semaines, plusieurs experts chinois ont remis en question la viabilité d'une telle stratégie.