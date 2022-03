Tramway: le temps de déplacement doublerait sur Grande Allée et Laurier

Si l’administration Marchand va de l’avant avec le scénario d’une rue partagée sur le boulevard René-Lévesque, lors de la mise en service du tramway, le temps de parcours pour les automobilistes qui emprunteraient la Grande Allée et le boulevard Laurier pourrait carrément doubler, a appris Le Journal.

Un document produit par la Ville de Québec en septembre dernier, et jamais rendu public jusqu’à maintenant, montre « un accroissement significatif » des débits de circulation et des temps de parcours sur la Grande Allée si le scénario privilégié par l’administration Marchand est appliqué.

C’est ce qu’on lit dans cette « analyse d’impact sur les déplacements » réalisée par le Service du transport de la mobilité intelligente de la municipalité.

Obtenu par Le Journal, ce rapport de 20 pages est daté du 23 septembre 2021, soit quelques semaines avant l’arrivée du maire Marchand aux commandes de l’administration municipale.

Temps de parcours doublés

Pour assurer une insertion harmonieuse du tramway sur le boulevard René-Lévesque, dans le secteur Montcalm, la Ville de Québec veut y abaisser la vitesse, qui est actuellement limitée à 50 km/h.

Dans une rue partagée, seule la circulation automobile locale est encouragée. La part belle est faite au tramway, aux piétons et aux cyclistes.

On pense ainsi mettre en place deux zones de transition (maximum de 30 km/h) et une rue partagée (maximum de 20 km/h) entre les avenues De Bourlamaque et De Salaberry.

L’administration municipale anticipe que le nombre de véhicules sur le boulevard René-Lévesque sera réduit de moitié et passera de 12 600 à 6400 quotidiennement.

Par contre, « 79 % des débits de circulation délaissant le boulevard René-Lévesque sont réassignés vers la Grande Allée », calcule la Ville.

L’augmentation des temps de parcours en heure de pointe est tellement considérable que la Ville anticipe un « risque d’accroissement de la circulation de transit dans les rues résidentielles parallèles au boulevard René-Lévesque », une « réduction du niveau d’accessibilité aux parcs de stationnement de la colline Parlementaire » et une « détérioration des conditions de circulation sur les rues collectrices ».

Des exemples

Lors de l’heure de pointe de l’après-midi, le temps de parcours entre l’Université Laval et l’Assemblée nationale – en empruntant le boulevard Laurier et la Grande Allée – peut doubler.

Sur l’axe nord-sud, il faut également s’attendre à des temps de déplacement plus longs en partant du secteur de Saint-Sacrement pour se rendre sur l’autoroute Charest Ouest.

Ces données, qui datent de quelques mois, ne tiennent pas compte de l’hypothèse que le secteur du Collège Saint-Charles-Garnier, sur le boulevard René-

Lévesque, devienne également une rue partagée. Ce scénario a été évoqué cette semaine par le maire Bruno Marchand.

Notons, par ailleurs, que la Ville admet que son « analyse ne permet pas de mesurer les débits de circulation sur les rues résidentielles », même si on s’attend à ce que « les conditions de circulation pourraient inciter des automobilistes à transiter dans les rues résidentielles ».

En revanche, on estime que « la mise en œuvre de mesures d’atténuation pourrait contribuer à réduire les impacts appréhendés ».

Pas de guerre à l’automobile

Mardi, en marge d’un comité plénier sur le tramway, le maire Marchand a juré qu’il ne voulait pas faire « une guerre à l’automobile ».

D’après lui, « le tramway est un projet d’aménagement urbain. Ça veut dire une place pour chaque utilisateur de l’espace. »

Daniel Genest, directeur du bureau de projet, a dit qu’il n’était pas question d’améliorer la situation sur le boulevard René-Lévesque tout en la détériorant sur la Grande Allée.

Temps de parcours augmentés pour les véhicules

Exemple 1

Heure de pointe de l’après-midi. Sur Grande Allée/Laurier, départ de l’autoroute Robert-Bourassa (Université Laval) et arrivée à l’avenue Honoré-Mercier (Assemblée nationale)

Actuellement : 11 minutes et 48 secondes

Avec une rue partagée sur le boulevard René-Lévesque : 18 minutes et 20 secondes

Exemple 2

Heure de pointe de l’après-midi. Sur Grande Allée/Laurier, départ de l’avenue Honoré-Mercier (Assemblée nationale) et arrivée à l’autoroute Robert-Bourassa (Université Laval)

Actuellement : 13 minutes et 10 secondes

Avec une rue partagée sur le boulevard René-Lévesque : 24 minutes et 56 secondes

Exemple 3

Heure de pointe du matin. Départ Grande Allée (coin Holland) et arrivée à l’autoroute Charest Ouest

Actuellement : 3 minutes et 52 secondes

Avec une rue partagée sur René-Lévesque : 7 minutes et 24 secondes

Source : un document de la Ville de Québec daté de septembre 2021 et obtenu par Le Journal

Sur le boulevard René-Lévesque

La vitesse est actuellement limitée à 50 km/h.

Le scénario privilégié par la Ville créerait deux zones de transition à 30 km/h (entre Belvédère et De Bourlamaque, et entre De Salaberry et de Claire-Fontaine) ainsi qu’une rue partagée (entre De Bourlamaque et De Salaberry).

Dans le secteur du Collège Saint-Charles-Garnier, il est possible qu’une autre portion du boulevard René-Lévesque devienne une rue partagée pour préserver un maximum d’arbres.

Source : Ville de Québec

