Les Canadiens prêts à dominer

Après une participation aux Jeux olympiques de Pékin, les sauteurs acrobatiques de l’équipe canadienne vivront finalement leur premier championnat mondial en carrière.

En raison de l’annulation du mondial 2020 et de l’absence du Canada en 2021 en Russie, Miha Fontaine, Émile Nadeau et Flavie Aumond ont dû patienter avant de prendre part au mondial junior. Les trois Olympiens seront en action du 25 au 27 mars à Val Malenco, en Italie.

Grand responsable de la renaissance du saut acrobatique au pays, Nicolas Fontaine attendait ce moment depuis longtemps.

« Nous aurons la meilleure équipe de l’histoire du Canada au mondial junior, a affirmé l’entraîneur-chef de l’équipe du Québec et responsable du recrutement au sein de l’équipe canadienne. Habituellement, nous avons deux gars qui font des doubles vrilles avec quatre périlleux, mais cette année les quatre sont capables de le faire. »

Au mondial junior, les participants ne peuvent pas exécuter de triples sauts comme c’est le cas en Coupe du monde. En plus de Fontaine et Nadeau, l’équipe masculine sera composée du champion canadien Alexandre Duchaine et de Victor Primeau.

« À ma dernière présence au mondial junior en 2018, un ami militaire au sein de l’aviation m’avait remis un drapeau du Canadian Air Force et j’avais ressenti de la déception quand je l’avais roulé à la fin des mondiaux parce que nous n’avions pas une équipe forte, a raconté le médaillé d’argent des Jeux de 1992 à Albertville. Les Chinois étaient tellement forts et nous tellement loin alors que nous étions le meilleur pays au monde à une certaine époque. Cette performance m’avait motivé à rebâtir l’équipe du Québec. »

Absents de taille

Dans un sport dominé par les Russes et les anciennes républiques soviétiques, les absents seront nombreux en Italie en cette période de guerre en Ukraine sans compter que les Chinois ont décidé de rester à la maison.

« J’avais hâte que nos juniors se comparent aux meilleurs de la planète, mais ce n’est plus la priorité en raison des nombreux absents, a expliqué Fontaine. On le sait que nous allons être dominants surtout que les Américains ne sont pas aussi forts qu’avant. On a tout gagné dans le circuit NorAm. Ça vaut néanmoins la peine d’y aller. Les mondiaux juniors ne se sont jamais gagnés avec des pointages de 105 et 110. Si on réussit ces pointages comme on l’a fait au retour des Jeux, on va démontrer que nous sommes dominants. »

L’équipe féminine sera complétée par Alexandra Montminy, Rosalie Gagnon et Charlie Fontaine.

« Nos trois filles sont pas mal égales, a précisé Fontaine. Leur degré de difficulté n’est pas là pour rivaliser avec les meilleures, mais il s’agira d’une belle expérience. »

Fontaine veut deux étapes de la Coupe du monde au Relais

Le portrait de la Coupe du monde de sauts acrobatiques pourrait changer radicalement la saison prochaine.

Théâtres de nombreuses étapes de la Coupe du monde au fil des ans, la Russie et la Biélorussie ne sont plus sur le radar des fédérations internationales depuis l’invasion de l’Ukraine.

Les deux étapes prévues en Russie au retour des Jeux olympiques de Pékin ont été annulées et rien ne laisse croire que la situation pourrait changer l’an prochain. Dans cette optique, Nicolas Fontaine aimerait que le Canada lève la main pour accueillir plus d’événements afin de présenter un calendrier complet.

« J’aimerais que le Canada puisse présenter deux étapes de la Coupe du monde au Relais, a confié l’entraîneur de l’équipe du Québec et responsable du recrutement au sein de l’équipe canadienne. Je dois parler aux dirigeants du Relais, mais c’est quelque chose que j’aimerais qu’on puisse faire. Il faudra voir le financement qui est disponible. »

« L’objectif est de tenir deux événements, l’un en solo et l’autre en équipe, de poursuivre le médaillé d’argent des Jeux d’Albertville en 1992. On aimerait aussi tenir un événement en soirée. L’objectif est d’avoir un site éclairé en permanence. On parle d’une bourse additionnelle de 75 000 $ pour la compétition par équipes. »

Un Futur brillant

Le 5 janvier dernier, le Québec a été l’hôte d’une première Coupe du monde de saut acrobatique depuis 1993. L’émergence d’une nouvelle génération de sauteurs québécois laisse entrevoir des résultats intéressants sur la scène internationale au cours des prochaines années.

Fontaine souhaite que d’autres pays mettent la main à la pâte.

« Il faudrait aussi que les États-Unis et l’Europe fassent leur part, a-t-il indiqué. Le saut acrobatique est pas mal mort en Europe où les programmes ont écopé. La Suisse pourrait être une option si elle [grossit] les sites pour accueillir un saut triple comme nous avons fait au Relais. Notre but est de garder notre saut triple toute l’année et non de l’aménager uniquement pour la Coupe du monde. »

Si la Russie et les anciennes républiques soviétiques ont largement contribué au renouveau de la discipline, Fontaine souhaite que d’autres pays prennent le relais. L’Ukraine est aussi une puissance au saut acrobatique.

« Ils ont été très forts pour développer des événements chaque année, mais le contexte politique est fragile. J’ai hâte de voir, mais ça ne regarde pas super bien. Les mondiaux sont prévus à Bakuriani en Géorgie l’an prochain. »