Rectorat de l'Université Laval: les candidats passent à l’attaque

Sophie D’Amours et Éric Bauce, les deux candidats qui s’affrontent dans la course au rectorat à l’Université Laval, ont eu l’occasion de croiser le fer, jeudi, lors d’un débat qui leur a permis de décocher quelques flèches à leur adversaire.

Une centaine de personnes étaient réunies jeudi midi sur le campus pour assister à ce débat d’une durée de deux heures opposant la rectrice sortante, Sophie D’Amours, à l’ex-vice-recteur exécutif Éric Bauce, qui s’était aussi présenté lors du dernier scrutin.

Après un départ plutôt lent, qui aura permis aux deux candidats de faire valoir plusieurs éléments de leur plateforme électorale, la rectrice Sophie D’Amours est finalement passée à l’attaque lorsqu’elle a été appelée à s’exprimer sur des moyens à mettre en place pour attirer et retenir le personnel sur le campus.

Visions

Mme D’Amours s’en est prise à la vision sombre présentée par son adversaire, qui estime que l’Université Laval s’est emmurée dans un style de gestion « bureaucratique » et « pyramidal », associé à un « manque de transparence ».

« Je ne partage pas sa conception que [...] tout le monde s’enferme les uns les autres dans des cages, prisonniers d’une grande organisation. Je ne partage pas sa conception d’une pyramide qui écrase les gens », a-t-elle affirmé.

« M. Bauce, [...] votre message est noir, il n’est pas attractif et il n’aide pas notre université à se projeter dans l’avenir, a-t-elle ajouté. Pour moi, c’est une conception du passé, c’est votre passé et je suis bien contente que notre université s’en est détachée. »

De son côté, l’ex-vice-recteur s’est permis une attaque bien sentie en toute fin de débat, après que Mme D’Amours eut promis de tenir des « chantiers » sur plusieurs grands thèmes.

« On a un plan, on le met en place. On ne part pas dans le processus que j’ai vu depuis 30 ans que je suis à l’université, où à tous les cinq ans on se fait élire, [...] on se tourne de bord et on demande aux gens qu’est-ce qu’on fait et ça prend deux ans avant de se décider », a-t-il lancé.

Éric Bauce propose une approche de gestion collaborative, qui passe par un élargissement du comité de direction, alors que Sophie D’Amours mise sur une approche « matricielle » axée sur la concertation afin que les gens « sur le terrain » participent à l’élaboration de plans d’action.

Des siestes sur le campus

De façon plus concrète, tous les deux s’entendent toutefois sur la nécessité de redynamiser le campus afin de donner envie aux étudiants et aux employés d’y revenir après deux ans de pandémie.

La construction de logements abordables fait partie de leurs priorités, tout comme l’accès à davantage d’espaces communs, pour faire du campus un véritable milieu de vie.

Éric Bauce évoque même la création de « salles de détente », afin de pouvoir « faire une sieste » entre deux cours sans avoir à rentrer à la maison, une idée aussi reprise par Sophie D’Amours.

Le plan d’appui à la santé mentale prévoit déjà des « espaces de méditation » avec des hamacs qui vont permettre aux étudiants de faire des siestes, a-t-elle souligné.