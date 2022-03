Les modèles à 4 cylindres les plus puissants

Il est révolu le temps où la taille de la cylindrée était garante de la puissance développée. En effet, au fil du temps, les ingénieurs ont su optimiser le rendement de moteurs de petite cylindrée.

Dans ce nouvel épisode de Podcast de chars diffusé sur QUB Radio, Frédéric Mercier et Germain Goyer dressent la liste des véhicules les plus puissants à être dotés d’un moteur à quatre cylindres.

En plus de petites voitures sport, on retrouve même une camionnette et un 4X4 dans ce palmarès. Bien entendu, la turbocompression est de la partie dans tous les cas.

Deux fois par mois, retrouvez ce duo d’animateurs à la barre de ce balado qui couvre l’univers automobile avec un ton ludique.