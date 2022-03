Lévis vise toujours le «zéro déchet» après avoir raté sa cible de 2020

La Ville de Lévis, qui vient de déposer le plan de réduction des déchets le plus «ambitieux» de son histoire selon le maire Gilles Lehouillier, a pourtant revu à la baisse ses attentes à court terme, après avoir totalement raté sa cible de 2020.

Un retour en arrière s’impose. En 2015, la Ville de Lévis annonçait son désir de faire passer sa moyenne annuelle de déchets par habitants de 460 kg à 310 kg en 2020. Cet objectif n’a pas été atteint. La moyenne per capita a bel et bien diminué mais la moitié du chemin seulement a été parcouru (53 % pour être précis) pour atteindre 380 kg.

Dans son nouveau Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2021-2027 rendu public cette semaine, la Ville de Lévis vise désormais une quantité de déchets de 352 kg per capita d’ici cinq ans, une cible inférieure à celle qui prévalait dans le précédent PGMR 2016-2020.

Personne n’a souligné ce recul lors d’une conférence de presse, jeudi, au cours de laquelle le maire de Lévis et celui de Saint-Lambert-de-Lauzon, enthousiastes, se sont félicités d’embrasser la vision «zéro déchet» et de «tendre» davantage vers cet objectif avec un bouquet de nouvelles mesures (77 au total).

La Ville veut notamment améliorer la desserte pour la collecte des matières recyclables et compostables dans les immeubles à logements, les industries, les commerces et les institutions. Elle veut aussi développer son offre de services d’écocentres, accroître la sensibilisation du grand public et favoriser les initiatives citoyennes.

«Là, il va falloir passer à l’autre étape. Notre plan de gestion démontre l’intention unanime d’aller de l’avant vers le zéro déchet. Il y a encore 75 % de déchets dans le sac vert qui peuvent être recyclées, compostées et valorisées. On va lancer un appel à la population, à nos grandes institutions, à nos commerces et nos industries. Le moment est venu de faire cet effort collectif», a déclaré M. Lehouillier.

Bonne performance malgré tout

Cela dit, même si elle a raté sa cible en 2020, la Ville de Lévis fait néanmoins bonne figure en se situant dans le peloton de tête au Québec. Elle produit nettement moins de déchets que la cible provinciale de 525 kg par personne. «Dans les 10 plus grandes villes, on est les deuxièmes meilleurs. En moins de 10 ans, la quantité de déchets générés par habitant a diminué de 100 kilogrammes», a insisté le maire.

En entrevue, le directeur de l’Environnement Jean-Claude Belzile reconnaît que la Ville devra faire un effort additionnel pour se maintenir au sommet. «On va se le dire, on plafonnait jusqu’à un certain point (...) Quand tu pars de loin, c’est facile de faire les premiers pas. Le dernier bout qu’on a à faire, il faut mettre beaucoup d’efforts. Là, on a engagé du monde pour pouvoir mettre en place ce PGMR. Dans ce sens-là, il est ambitieux.»

Consultation publique

Le PGMR 2021-2027 se veut un «projet de règlement», a par ailleurs indiqué M. Belzile, rappelant que les citoyens peuvent contribuer à le bonifier lors des consultations publiques qui viennent d’être lancées. Elles s’échelonneront sur une période de 60 jours.

Une assemblée publique aura lieu le 3 mai. Les mémoires seront acceptés jusqu’au 17 mai prochain. Les documents pertinents sont disponibles en ligne sur les sites web de la Ville de Lévis et de la Ville de Saint-Lambert-de-Lauzon.

Dans le document, la Ville se projette même au-delà de l’année 2027 et vise une réduction significative des déchets d’ici 2030, avec un seuil maximal de 260 kg par personne.

