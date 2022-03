Liens avec une compagnie de tabac: le vaccin de Medicago pourrait être refusé par l’OMS

Douche froide pour le fabricant de vaccin Medicago. Son vaccin développé à partir de plantes ne sera «très probablement» pas approuvé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en raison de ses liens avec l’industrie du tabac.

La nouvelle semble avoir pris de court le fabricant du tout premier vaccin contre la COVID-19 conçu au Canada. Jeudi matin, Medicago indiquait ne pas avoir reçu « de communication officielle de la part de l'OMS ».

« On comprend que cette décision est liée à l'actionnaire minoritaire de Medicago, et non à l'efficacité et la sécurité du vaccin, qui ont été démontrées lors de l'autorisation par Santé Canada », indique la compagnie.

« Medicago est d'avis que ces décisions devraient être basées d'abord et avant tout sur la qualité, l'efficacité et la sécurité du vaccin. »

Processus « suspendu »

La biotech québécoise est détenue par le japonais Mitsubishi Tanabe (79 %) et par le géant de l’industrie du tabac Philip Morris International (21 %)

« En raison de ses relations – il appartient en partie à Philip Morris – le processus est donc suspendu », a dit la directrice générale adjointe de l’OMS pour l’accès aux médicaments, les vaccins et les produits pharmaceutiques, lors d’une conférence de presse.

« L’OMS et l’ONU ont une politique très stricte concernant l’engagement avec l’industrie du tabac et l’armement, il est donc très probable qu’elle ne sera pas acceptée pour une utilisation d’urgence », a-t-elle ajouté.

Approuvé par Santé Canada

Le 24 février dernier, Santé Canada a approuvé le vaccin à deux doses Covifenz pour les personnes de 18 à 64 ans. Les essais cliniques ont démontré un taux d’efficacité de 71 % contre l’infection symptomatique et à 100 % contre les formes graves de la maladie une semaine après la première dose.

Rappelons que le Canada a investi jusqu’à maintenant 173 millions $ dans Medicago. Le fédéral a également une entente avec la pharmaceutique pour acheter jusqu’à 76 millions de doses du vaccin.

Plante « cousine du tabac »

Produit en partenariat avec la pharmaceutique GSK, le vaccin est fabriqué à base de plantes. « On travaille avec une cousine du tabac, la nicotiana benthamiana, qui ne se fume pas », expliquait en février 2020 Jean-Luc Martre, vice-président au marketing chez Medicago.

Selon les explications de la compagnie sur son site internet, on intègre à cette plante des particules pseudo-virales qui permettent ensuite de fabriquer des vaccins.

