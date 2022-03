Mark Giordano en attente

Ayant été retranché avant le match de mercredi, le capitaine du Kraken de Seattle, Mark Giordano, pourrait changer d’adresse dans les prochaines heures.

• À lire aussi: Échange de Ben Chariot: Kent Hughes voulait un choix de première ronde pour 2023

• À lire aussi: Alexander Radulov sera-t-il échangé?

Un peu comme ce fut le cas mardi avec Ben Chiarot, du Canadien de Montréal, le vétéran de 38 ans a été contraint de s’asseoir sur la galerie de presse afin d’éviter toute blessure susceptible de ruiner les plans de transactions de son équipe. Ainsi, Giordano n’a pas pris part au duel face au Lightning de Tampa Bay, une défaite de 4 à 1 au Climate Pledge Arena.

L’ancien des Flames de Calgary représente un atout d’une valeur intéressante pour le Kraken, car son contrat de six ans prendra fin cette année. Sa rémunération compte pour 6,75 millions $ sur la masse salariale de l’équipe. En 2021-2022, il a inscrit six buts et 17 mentions d’aide pour 23 points en 55 parties, tout en maintenant un différentiel de -21. L’Ontarien a passé en moyenne plus de 21 minutes sur la patinoire par rencontre.

Seattle occupe la cave de la section Pacifique avec 42 points.

à voir aussi