Nouvelle série «Chouchou»: Simon Boulerice raconte l’histoire d’amour impossible entre une prof et un ado

Pour sa première fiction télé adulte, l’auteur Simon Boulerice n’a pas choisi le thème le plus facile, celui d’une professeure de français de 37 ans qui va sombrer dans une relation illicite avec un élève 20 ans plus jeune qu’elle.

«Chouchou», série de huit épisodes que Noovo va diffuser l’automne prochain, va mettre en vedette Evelyne Brochu dans le rôle de Chanelle Chouinard – que ses élèves appellent Chouchou – une femme passionnée par son métier et par les mots.

Chanelle n’a pas du tout le profil d’une prédatrice, mais étant en position d’autorité, son geste est répréhensible quand, tranquillement, elle glisse dans une histoire intime avec Sandrick (Lévi Doré), un jeune homme plein d’assurance qui apprécie les livres autant qu’elle. L’ado est élevé par une mère aimante, mais inadéquate en raison de son penchant pour la bouteille.

En table ronde jeudi, Simon Boulerice a confié que l’idée de «Chouchou» lui est venue d’un fait divers – il adore les actualités policière et judiciaire – remontant à 1996 aux États-Unis. La professeure de mathématiques Mary Kay Letourneau a, à l’époque, entretenu une relation illicite avec un élève de 12 ans qu’elle a fini par marier et de qui elle a eu deux enfants, le tout ponctué par un séjour derrière les barreaux. La femme est morte en 2020, mais ils ont élevé leurs deux enfants ensemble.

«Oui, c’est une histoire d’abus, naturellement, mais il y avait peut-être de façon sous-jacente une véritable histoire d’amour pour que cela perdure comme ça. Je trouve l’histoire vraiment fascinante. Et nourri de cette histoire et de plusieurs autres – il y a eu des cas au Québec dans les dernières années –, j’ai eu envie de bâtir ma propre histoire.»

L’amour impossible entre Chanelle – qui plonge là-dedans «à son corps défendant» – et Sandrick va naître progressivement. Au-delà des plaisirs de la chair – il y aura des scènes d’intimité à l’écran –, il y a un coup de foudre intellectuel qui se produit entre les deux protagonistes, a expliqué Simon Boulerice, dont la plus récente série, «Six degrés», très humaine et bienveillante, est disponible sur TOU.TV.

L’auteur voulait explorer les «zones d’ombre» d’une telle relation, disant que Chanelle et Sandrick «vont sombrer» et «perdre leurs repères». Leurs proches vivront aussi des répercussions importantes quand leur complicité particulière sera révélée au grand jour.

«Le geste de Chanelle est assurément condamnable, mais je pense qu’on voit son vertige. Elle va combattre le désir qu’elle éprouve. On peut, à différents degrés, s’identifier à cette perte de repères, on va avoir une empathie d’emblée pour elle, en se disant: "ne va pas là!", les gens vont désapprouver, mais ils vont voir en filigrane la prémisse d’une véritable histoire d’amour interdite», a ajouté l’auteur au sujet de ce projet qu’il peaufine depuis deux ans, avec le défi, pour la première fois, d’écrire des épisodes de 60 minutes au lieu de demi-heures.

Reconstruction et transmission

Après la chute de Chanelle, il y aura tout l’aspect de reconstruction et Simon Boulerice tenait également à continuer à exploiter le thème de la transmission, Chanelle alimentant avec les livres qu’elle lui refile l’appétit de Sandrick pour la littérature.

Evelyne Brochu, qui a connu Simon Boulerice au cégep, a parlé d’un projet «émotionnellement engageant» et empreint de poésie. «Les dialogues sont vivants, on sent ce qui est dit et ce qui n’est pas dit.»

C’est Steve Laplante qui va jouer Jeff, le mari de Chanelle. On ne sait pas quelle comédienne va camper la mère de Sandrick. Le reste de la distribution sera connu plus tôt que tard, les tournages devant se mettre en branle à la fin du mois prochain.

Produite par Passez Go («Le chalet», «Pour toujours, plus un jour»), «Chouchou» sera réalisée par Marie-Claude Blouin et Félix Tétreault.

