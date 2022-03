Objectif atteint

Il faut croire que les directeurs généraux de la Ligue nationale – du moins ceux qui ont entretenu des discussions avec Kent Hughes au sujet de Ben Chiarot – avaient une évaluation plutôt réservée du défenseur du Canadien.

À première vue, on s’attendait à ce que le directeur général du Tricolore obtienne un meilleur prix sauf qu’il a réussi néanmoins à ajouter un choix de premier tour et pour la saison 2023 par surcroît, une année que l’on dit beaucoup plus attrayante que la présente saison.

Mais il est clair que même si Chiarot était un défenseur convoité par quelques équipes, on ne voulait pas payer le gros prix. En d’autres mots, plusieurs décideurs n’avaient aucunement l’intention de céder un choix de premier tour. Mais les Panthers croient que c’est leur année, par conséquent, ils ne pouvaient pas laisser passer l’opportunité d’ajouter de la profondeur à leur brigade défensive, que Chiarot, dans leur évaluation, s’intégrera au top 4 chez les défenseurs de la formation.

Les Panthers connaissent une saison exceptionnelle, c’est une équipe redoutable en attaque, mais on avait des inquiétudes sur le plan défensif. L’arrivée de Chiarot apporte non seulement plus de stabilité derrière la ligne bleue, mais c’est aussi un défenseur qui va rapidement s’acclimater au style de cette équipe qui mise sur la relance de l’attaque par les défenseurs.

Un prix intéressant

Quant à Hughes, le prix payé par le Lightning de Tampa Bay, l’an dernier, pour obtenir les services de David Savard, était un point de référence. Un choix de premier tour était une priorité et un point de départ dans les discussions. On ne connaît pas Tyler Smilanic, un choix de troisième tour l’an dernier, 74e sélection au total. Il a passé les deux dernières saisons avec l’Université de Quinnipac où il a inscrit 27 buts en 67 matchs. Bon gabarit, 6 pieds 1 pouce, il évolue au centre et on le dit excellent patineur.

L’important pour le directeur général du Canadien, c’est qu’il a atteint l’objectif fixé. En plus d’un choix de premier tour l’an prochain, il pourra également profiter d’un choix de quatrième tour cet été.

Les performances de Chiarot cette saison, des performances qui lui ont permis de se démarquer, ont évidemment piqué la curiosité de plusieurs équipes.

Cependant, les équipes sont toujours très prudentes quand vient le temps d’amorcer des négociations dans l’espoir d’acquérir un joueur de location. Elles n’ont aucune garantie que le patineur sera de retour la saison prochaine. Bien au contraire.

Habituellement, le joueur de location voudra connaître quelle est sa réelle valeur sur le marché des joueurs autonomes sans compensation. En conclusion, Chiarot se joint à une équipe qui vise la Coupe Stanley et Hughes vient d’obtenir un deuxième choix de premier tour en deux transactions. N’a-t-il pas obtenu le premier choix des Flames de Calgary en retour de Tyler Toffoli ?

Le plan de relance de la concession est bien amorcé et c’est loin d’être terminé. D’ici lundi prochain, d’autres joueurs pourraient bien changer d’adresse.

Jusqu’ici, Kent Hughes a réussi à emmagasiner des choix au repêchage, maintenant, il s’attaquera à un autre dossier : amenuiser la masse salariale permettant à l’organisation de travailler plus librement dans le cadre du marché des joueurs autonomes sans compensation et des négociations avec les joueurs complétant la dernière année de leur entente avec le Canadien.

Ça peut impliquer le départ de quelques vétérans.

Qui sait ?