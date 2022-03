Panique au resto...

Le restaurant est plein, la jeune serveuse, qui n’a pas d’expérience, fait sa première soirée et la cheffe, qui est en retard, ne donne pas signe de vie. La pièce de théâtre L’envers plonge au cœur d’une soirée chaotique et où tout va très mal.

À l’affiche jusqu’au 2 avril à Premier Acte, L’envers, de Blanche Gionet-Lavigne, amène le spectateur dans les coulisses du Gattuso, un petit resto qui vient d’obtenir une critique favorable.

L’auteure, qui signe aussi la mise en scène, a travaillé durant une dizaine d’années dans ce milieu et elle a vécu des situations étranges et rocambolesques.

En entrant dans la petite salle de Premier Acte, on a l’impression d’être dans un restaurant. Il y a des tables, un bar et une section cuisine. Le personnel prépare le service qui va suivre.

Il y a Marc (Jocelyn Paré), le responsable, Emmanuelle (Laura Amar), la nouvelle serveuse, le sous-chef Olivier « La Sauce » (Vincent Massé-Gagné) et l’homme à tout faire Francis (Vincent Legault). La cheffe Sandra (Nadia Girard Eddahia), elle, est en retard.

Les clients sont tout à coup nombreux. Le sous-chef doit prendre la relève de la cheffe, le service est lent et l’on manque de nourriture. Et comme si ce n’était pas assez, des travaux extérieurs secouent les murs du restaurant. Tout ça sous les yeux d’Aldo (Maxime Perron).

Des passionnés

Ça bouge, ça panique, ça crie et les péripéties s’alignent. Tout ce qui peut mal aller va mal. Ça va même très mal.

La catastrophe est poussée à son maximum, mais ça devient un peu anecdotique. C’est joué très gros, mais la caricature qui se déploie est divertissante.

On assiste à une scène fort réussie lorsque la cheffe, le sous-chef et l’homme à tout faire s’activent dans la cuisine. Le bruit des couteaux résonne et la farine revole dans les airs sur un « beat » techno.

Faire vivre un restaurant au théâtre est une opération complexe. Nous sommes dans le semblant et dans l’imagination. La nourriture et les ingrédients sont manquants.

On se demande si l’utilisation de l’anglais par le propriétaire Aldo est nécessaire et pertinente.

L’envers est une belle caricature des coups de feu en restauration. Et l’on constate, au fil des péripéties, que les gens qui travaillent dans ce domaine sont des passionnés. Et ça, on le sent totalement dans le segment final de cette création qui dure 80 minutes.