Pénurie dans la construction: des entrepreneurs doivent ralentir la cadence

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean aura besoin de 400 nouveaux travailleurs diplômés par année d’ici 2026, a estimé la Commission de la construction du Québec, un manque de relève qui pousse des entrepreneurs à ralentir la cadence.

Les propriétaires de l’entreprise Les Cuisines modernes située dans l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay, ont mis leur projet d’expansion sur la glace en raison du manque de main-d’œuvre.

«On pourrait doubler la superficie de notre atelier», a indiqué l’une des copropriétaires, Marie-Kim Gagné. «Présentement on fait une cuisine ou une maison neuve par jour, mais on pourrait facilement en faire deux avec les demandes qu’on a.»

«On doit refuser plusieurs contrats», a confirmé sa sœur, également copropriétaire, Jessika Gagné.

Les sœurs Gagné voient grand pour l’entreprise familiale fondée il y a 35 ans, mais elles doivent refuser des contrats.

Elles aimeraient pouvoir compter sur cinq à six travailleurs supplémentaires.

«On a fait appel à des compagnies», a précisé Marie-Kim Gagné. «On a embauché des chasseurs de têtes, bref, on a tout essayé depuis déjà quelques années pour trouver des gens et grossir l’entreprise familiale que l’on a acquise il y a cinq ans. On est prête à former les personnes intéressées à se joindre à notre équipe dans l’atelier. Ça prend juste des gens manuels et qui connaissent leur galon à mesurer.»

Comme plusieurs autres entreprises de l’industrie de la construction, Les Cuisines modernes ont aussi un besoin urgent de charpentiers-menuisiers qualifiés.

«Ce serait l’idéal de pouvoir compter sur ces personnes qui ont déjà l’expérience et les connaissances pour les transmettre à la relève», a mentionné Jessika Gagné.

D’ici deux ans, six de leurs douze employés prendront leur retraite, mais les sœurs Gagné constatent qu’elles ne sont pas les seules à s’inquiéter pour leur avenir.

«On a un compétiteur qui est récemment venu dans notre stationnement à la fin de la journée de travail pour offrir une job à nos employés et distribuer des cartes d’affaires. Ça joue fort», a affirmé Marie-Kim Gagné.

Elle a ajouté que c’est le moment idéal pour entrer dans le bassin de la construction au Québec. Celui des charpentiers-menuisiers est d’ailleurs ouvert depuis lundi dernier au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il permet à une personne non diplômée d’obtenir un certificat de compétence apprenti.

«La Commission de la construction du Québec (CCQ) va privilégier ceux qui sont déjà dans l’industrie et les diplômés», a expliqué la conseillère en communications de la CCQ, Marie-Noëlle Deblois. «Par contre, quand les statistiques nous indiquent que moins de 5 % des travailleurs sont disponibles pour un métier, dans une région précise, c’est là qu’on se tourne vers les bassins de main-d’œuvre.»

Les sœurs Gagné s’engagent à garantir 150 heures de travail pendant trois mois à une personne intéressée, comme l’exige la CCQ.

«Ça fait 35 ans que l’entreprise existe et on aimerait bien faire encore 60 ans et pourquoi pas la léguer à nos enfants», a souligné Marie-Kim Gagné.

En plus de freiner leur projet d’expansion, la pénurie de main-d’œuvre engendre des délais de livraison importants.

«Pour une soumission, on est déjà rendu à la fin avril et pour la livraison, ça va en juillet, août. Il faut s’y prendre d’avance», a soutenu Jessika Gagné.