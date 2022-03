Pour vos oreilles: voici nos critiques musicales de la semaine

Chaque semaine, nos journalistes vous donnent leur avis sur trois nouveautés musicales récemment débarquées sur QUB musique. À découvrir...

Classique et efficace

On a envie d’une foule de choses en écoutant ce (trop court) album se dévoilant à la fois joyeux et mélancolique : passer une belle soirée en amoureux, discuter un verre de vin à la main (sur Drunken Hearted Woman notamment) et, surtout, assister le plus rapidement possible à un spectacle « live » de Raphaël Dénommé. Baptisé Hard Times and Broken Mind Vol. 1, ce tout premier album anglophone réalisé par Antoine Gratton ne peut que séduire les amateurs de folk rock traditionnel. Comme tout bon et efficace album folk, il parvient à remuer autant l’intérieur qu’à faire du bien à l’âme. Gros coup de cœur de l’album, la pièce These Arms of Mine confirme que l’artiste originaire de Varennes possède une voix puissante qu’il a le don d’ennoblir par la profondeur de son interprétation. (Sarah-Émilie Nault)

Hard Times and Broken Mind (Vol. 1) ★★★★

► Un album de Raphaël Dénommé

Grunge à l’anglaise

Jamais à court de superlatifs et toujours à la recherche des sauveurs du rock, la presse anglaise a déroulé le tapis rouge pour The Mysterines, un quatuor de Liverpool qui vient de dévoiler son premier album. Avec raison. L’alliage de grunge et de rock garage qui forme le squelette des treize titres de Reeling en fait une des plus excitantes parutions de ce début d’année. L’influence des années 1990 saute aux oreilles, principalement la proximité avec Hole sur la mélodique On The Run, et le parcours, malgré une légère baisse de régime dans le dernier tiers du disque, est parsemé d’électrisants morceaux de bravoure (Hung Up, Dangerous, In My Head). Au chant, Lia Metcalfe dégage l’aura d’une authentique vedette rock qui a envie d’en découdre avec quiconque se met en travers de son chemin. On a envie de les suivre longtemps. (Cédric Bélanger)

Reeling ★★★★

► Un album de The Mysterines

Une suite qui respire

Le trompettiste israélien Avishai Cohen, qu’il ne faut pas confondre avec le contrebassiste du même nom, est de retour avec Naked Truth, un opus produit sous l’étiquette ECM, où l’on retrouve huit segments d’une suite totalisant 31 minutes. Le pianiste Yonathan Avishai, le contrebassiste Barak Mori et le batteur Ziv Ravitz, qui accompagnent le trompettiste, ont tous leurs moments sans que ça tourne à la cacophonie. C’est très épuré et ça respire. Il y a aussi une économie de notes, qui fait penser au Miles Davis de la fin des années 50. Departure, où Avishai Cohen récite un poème, conclut, de belle façon, un opus fort réussi. (Yves Leclerc)

Naked Truth ★★★★

► Un album d’Avishai Cohen