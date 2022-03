Près de deux tiers des Canadiens à l’aise d’avoir moins d’interactions sociales

Près de 66 % des Canadiens se sentiraient plus à l’aise d’avoir moins d’interactions sociales qu’avant la pandémie et en seraient plus heureux, selon un récent sondage LifeWorks.

Les deux tiers de ces personnes sondées ont ainsi obtenu un score de santé mentale supérieur de deux points à la moyenne nationale, qui a d’ailleurs baissé au mois de février.

À l’inverse, 16 % des Canadiens interrogés aimeraient avoir plus d’interactions sociales après cette période de confinement et de restrictions sanitaires.

«De toute évidence, les gens semblent à l’aise d’avoir moins d’interactions sociales, et même si nous nous y sommes habitués, cela ne veut pas dire que c’est la meilleure chose à long terme. Avant la pandémie, on observait une tendance générale à s’isoler davantage, un phénomène qui a désormais pris de l’ampleur», a expliqué jeudi par communiqué Paula Allen, directrice mondiale et première vice-présidente, Recherche et mieux-être global de LifeWorks.

La crise sanitaire a également eu des répercussions sur les objectifs professionnels des Canadiens. Près de la moitié des répondants ont indiqué qu’ils songent à se réorienter ou à écourter leur carrière.

Le coup de sonde a été mené en ligne auprès de 3000 Canadiens du 1er au 8 février 2022.