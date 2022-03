Salut Maurice

Le monde de l’automobile à Québec est en deuil à la suite du décès, le 7 mars dernier, du cofondateur de Chatel Automobiles (Mercedes-Benz de Québec) Maurice Parent, à l’âge de 83 ans. C’est après ses études à l’École des métiers de l’automobile, en 1958, que sa relation avec la célèbre marque allemande a commencé. Maurice a fait ses débuts comme mécanicien dans un petit garage de la rue Arago à Québec, où il réparait les voitures de marque Mercedes-Benz. Quelques années plus tard, en 1964, Maurice Parent et un associé faisaient l’acquisition de l’établissement rebaptisé Chatel Automobiles. C’est à cette époque qu’il s’est lancé dans la vente des voitures Mercedes-Benz. En 1974, la concession a déménagé dans ses locaux actuels (rue Bouvier), sur des terres arables qui appartenaient auparavant au père de Maurice. Plusieurs le considèrent comme le pionnier de la marque allemande à Québec. La famille recevra vos condoléances au complexe funéraire Lépine Cloutier, 6450, boulevard Henri-Bourassa, à Québec, ce soir de 17h à 20h30; demain, de 9h à 13h, et ce sera suivi du service religieux à 13h30 à l’église Saint-Charles-Borromée, 747, boulevard Louis-XIV, à Québec. Le port du masque est requis.

Nouveau rendez-vous

Photo courtoisie

La Confrérie des Amis du Québec, qui depuis plus de 35 ans regroupe des hommes œuvrant dans divers domaines de la société de la région de Québec, a repris récemment ses activités avec son dîner hebdomadaire. Le restaurant La Tyrolienne étant maintenant fermé, la Confrérie s’est tournée vers le Pacini Lebourgneuf (des copropriétaires Jonathan et Serge) pour ses rencontres du vendredi. La Confrérie a profité de cette rencontre pour accueillir Luc Gamache, président de Gamache Assurances inc., au sein de l’organisation. Sur la photo, Luc Gamache est entouré de Jacques Guay, vice-président (à gauche), et de Pierre Masson, président de la Confrérie des Amis du Québec (à droite).

En souvenir

Photo courtoisie

Le 17 mars 1765. La Saint-Patrick est célébrée pour la première fois au Canada, à Québec. Laissez-moi souhaiter bonne fête aux nombreuses personnes de descendance irlandaise de Québec qui vont célébrer comme il se doit. Au Canada, le plus récent recensement indique que les Irlandais constituent le quatrième plus grand groupe ethnique du pays; près de 4,5 millions de Canadiens ont déclaré être entièrement ou partiellement de souche irlandaise. Plus près de chez nous, on estime que près de 30% des gens de la ville de Québec sont d’origine irlandaise. Au milieu du XIXe siècle, les quartiers Cap-Blanc, Champlain et Montcalm étaient majoritairement irlandais.

Anniversaires

Photo courtoisie

Daniel Lavoie (photo), auteur-compositeur-interprète franco-manitobain, 73 ans... Patrick Cantlay, golfeur professionnel américain (PGA), 30 ans... Patrick Lebeau, ex-joueur de la LNH, 52 ans... Rob Lowe, acteur américain, 58 ans... Gary Sinise, acteur, réalisateur et producteur américain, 67 ans... Monseigneur Paul Lortie, né à Beauport, ex-évêque du diocèse de Mont-Laurier, 78 ans... Patricia Nolin, actrice québécoise, 82 ans... Robert Demontigny, chanteur québécois, 83 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 mars 2017: Lawrence Montaigne (photo), 86 ans, acteur américain (Star Trek à la télé)... 2020: Lyle Waggoner, 84 ans, acteur et sculpteur américain... 2019 : Paul-André Massé, 71 ans, député libéral dans la circonscription fédérale de Saint-Jean (1979-1984) et secrétaire parlementaire du ministre des Approvisionnements et des Services de 1983 à 1984... 2018: Yann Arnaud, 38 ans, acrobate Français d’origine du Cirque du Soleil... 2016: Larry Drake, 66 ans, acteur américain (La loi de Los Angeles)... 2015: R. Jacques Plante, 78 ans, conjoint de Francine Lortie, Événements Corporatifs... 2014: L'Wren Scott, 49 ans, styliste américaine et compagne de Mick Jagger... 2013: Jean-Noël Lavoie, 85 ans, homme politique québécois, (1970-76)... 2012: Chaleo Yoovidhya, 89 ans, homme d'affaires thaïlandais, cofondateur de l'entreprise Red Bull... 2010: Bernard Plante, 55 ans, journaliste pour plusieurs médias québécois... 2009: Gaston Labrèche, juge à la retraite de la Cour du Québec... 2006: Oleg Cassini, 93 ans, couturier officiel de Jacqueline Kennedy... 2005: André Alice Norton, 93 ans, grande dame du roman de science-fiction aux USA.