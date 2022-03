Sortie du livre «82 jours: l’affaire Charles Marion»: un éclairage nouveau sur des événements qui ont fasciné le Québec

En 1977, un événement a retenu l’attention de tout le Québec: l’enlèvement d’un agent de crédit d’une caisse populaire nommé Charles Marion. Des décennies plus tard, son fils, Pierre Marion, publie un livre qui offre un éclairage nouveau sur cette affaire.

Dans le livre 82 jours: l’affaire Charles Marion, l’auteur relate les événements du point de vue de la famille.

Une nouvelle version des faits était essentielle aux yeux de la famille Marion parce que non seulement elle a vécu un calvaire, ne sachant pas où se trouvait le père, mais aussi parce que Pierre Marion était soupçonné par la SQ d’être de mèche avec le disparu.

«C’était désespérant parce qu’ils n’ont pas dit «Peut-être que t’es responsable ou impliqué là-dedans», ils m’ont dit «On est convaincus à 100 % que c’est toi qui as tout organisé ça», a d’ailleurs déclaré Pierre Marion en entrevue avec Denis Lévesque.

Une description détaillée des événements

Dans son ouvrage, Pierre Marion révèle dans quelles conditions son père avait été gardé prisonnier par des ravisseurs qui communiquaient souvent avec la police par l’entremise des médias.

Il explique aussi le déroulement de l’enquête policière remplie de rebondissements qui a finalement permis de mettre la main sur un des ravisseurs presque par hasard.

L’auteur revient aussi sur le tournant qu’a pris la vie de son père une fois qu’il a été libéré par ses ravisseurs.

À ce propos, il a affirmé que son père était «de plus en plus concentré sur lui-même (...) de plus en plus solitaire». Souffrant notamment de bipolarité et de problèmes de reins, Charles Marion a fini par mettre un terme à ses jours.