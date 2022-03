Testé dans trois pays, Netflix sévit contre le partage des mots de passe

C’était dans l’air depuis quelque temps, le partage des mots de passe est dans la mire du géant Netflix qui y voit une importante perte de revenus. Selon Netflix, de nombreux clients partagent leur compte de diffusion vidéo avec d’autres personnes qui n’habitent pas avec eux.

Ce que teste Netflix est en fait une hausse de ses tarifs pour ces abonnés peu scrupuleux ou trop gentils, selon votre point de vue.

Selon le site GamesRadar, les abonnés recevront un message qui leur permettra d'ajouter à leur abonnement des téléspectateurs qui ne vivent pas dans le foyer du titulaire du compte, et ce à un prix réduit : 2380 CLP au Chili, 2,99 USD au Costa Rica et 7,9 PEN au Pérou – respectivement en nos dollars 3,74, 3,85 et 2,68 $.

Sans doute en raison de sa forte popularité mondiale et de crainte de voir de nombreux abonnés partir chez la concurrence, Netflix semble préférer normaliser les cas de partage de compte, plutôt que de les sanctionner.

De lourdes pertes par année

La politique de Netflix sur le nombre d’écrans avec lesquels on peut visionner simultanément semble porter à confusion chez les abonnés qui se disent « si je ne regarde qu’un ou deux écrans sur les quatre de mon forfait Premium, est-ce que ma sœur habitant une autre ville peut regarder Netflix avec sa télé ? ».

Selon une étude de CordCutting en 2019, le partage de compte ferait perdre à Netflix près de 240 millions de dollars canadiens par mois. Le même site estime aux États-Unis seulement à 88 millions le nombre de « comptes empruntés » chez Netflix et les autres diffuseurs comme Prime Video. Dans ce cas-ci, la perte représente près de 4 milliards $US par année.

Sur notre marché, Netflix haussera ses tarifs le 14 avril prochain. Par exemple, le forfait Premium (4 écrans et ultra HD) coûtera dorénavant 20,99 $. De leur côté, les tarifs de base (1 écran) et standard (2 écrans) demandent 9,99 et 16,49 $.