Tramway: Marchand admet que les chiffres de circulation auraient dû être rendus publics

Tout en se défendant d’avoir manqué de transparence, le maire Marchand a convenu que son administration aurait dû rendre publiques les données de l’étude de circulation révélées dans l’édition de jeudi du Journal.

«Nous aurions dû (rendre les chiffres publics)», a fini par admettre le maire, jeudi matin, lors d’un point de presse convoqué d’urgence à seulement une heure d’avis.

Ce dernier réagissait aux révélations du Journal. Grâce à une étude de la Ville datée du 23 septembre 2021 et jamais rendue publique jusqu’à maintenant, on apprenait que le temps de parcours pour les automobilistes qui emprunteraient la Grande Allée et le boulevard Laurier pourrait carrément doubler si jamais l’administration Marchand va de l’avant avec le scénario d’une rue partagée sur le boulevard René-Lévesque.

«On ne l’aurait pas transmis (le document) au gouvernement du Québec (en juin 2021) si on n’avait pas pensé que c’était intéressant (...) On ne l’a pas rendu public. On n’a pas fait une présentation publique. On ne l’a pas mis dans le (comité) plénier, mais ce n’était pas dans le but de le cacher. C’était dans le but de le compléter avec l’arrivée des scénarios sur René-Lévesque», a laissé tomber le maire.

Les données contenues dans le document sont préliminaires, a-t-il insisté. La possibilité qu’une rue partagée soit instaurée dans le secteur du collège Saint-Charles-Garnier pourrait d’ailleurs empirer les temps de déplacement, a admis M. Marchand.

Circulation de transit

Sans détailler les mesures qui seront mises en place, le maire Marchand a par ailleurs fait la promesse solennelle aux citoyens que «la question (de la circulation) du transit va être réglée par des mesures d’atténuation que nous sommes en train d’évaluer pour faire en sorte que ces quartiers soient intéressants, vivants, protégeant leurs enfants qui vont pouvoir jouer dans la rue».

Selon lui, «ces rues-là ne peuvent pas devenir des pistes de course ou des voies où les automobilistes vont plus rapidement vers une destination au détriment des résidents du quartier (...) Pour moi, il n’y a pas d’inquiétude sur la question du transit. On va poser les bons gestes pour faire en sorte que les résidents se trouvent dans une situation améliorée».

Avant même le point de presse du maire, Québec 21 a réagi en matinée par voie de communiqué de presse en parlant d’un «premier test de transparence échoué par l’administration Marchand».

Se disant stupéfait, le chef Éric Ralph Mercier a affirmé que «le capitaine (du tramway) a beau avoir changé, on navigue vers la même trajectoire d’opacité qu’avec l’administration précédente».

