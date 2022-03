Une ex-d’Occupation double poursuivie pour 105 000 $

L’influenceuse et ancienne participante d’Occupation double Jessie Nadeau devra à nouveau se défendre à la cour, cette fois contre une ex-amie qui lui réclame 105 000 $ en lui reprochant d’avoir colporté des ragots à son endroit.

« La demanderesse a été profondément ébranlée, attristée et humiliée [...]. Elle est donc en droit d’exiger une compensation », lit-on dans une poursuite civile déposée par Marie Le Bel et que Jessie Nadeau conteste vigoureusement.

Mme Le Bel, qui prône sur Instagram le positivisme corporel, explique, dans le document de cour, qu’elle s’est liée d’amitié avec l’influenceuse grâce à des amis communs. Ainsi, lors de l’anniversaire de Jessie Nadeau, la femme lui a offert des huiles aphrodisiaques, un jouet sexuel ainsi qu’un massage.

Mme Le Bel affirme avoir aussi apporté des repas véganes à Jessie Nadeau à un moment où l’influenceuse « n’allait pas bien », en plus de l’avoir déjà aidée avec un problème de voiture.

Mauvaise tournure

Ce qui semblait être une belle amitié aurait toutefois pris une mauvaise tournure quand l’ancienne participante de la téléréalité aurait prétendu que sa copine était entrée par effraction chez elle pour lui apporter à manger, se sentant ainsi « en danger », selon son ex-amie.

Quant aux cadeaux coquins, Jessie Nadeau les aurait qualifiés de « tout à fait déplacés ».

« Elle a prétendu à d’autres personnes que ce cadeau l’avait rendue mal à l’aise et que Mme Le Bel ne comprenait pas les notions de consentement, de harcèlement et d’agressions », est-il déploré dans la poursuite civile.

Des commentaires sur la santé mentale de Mme Le Bel auraient également été prononcés, selon celle-ci.

Affirmant que les prétendus propos tenus par Jessie Nadeau étaient « inexacts et aberrants », Mme Le Bel a décidé de saisir les tribunaux pour réclamer justice.

« Elle a été énormément bouleversée que Jessie Nadeau se permettait à tort d’inventer plusieurs éléments erronés à son sujet », lit-on dans le document de cour.

« En réalité, Mme Le Bel [...] s’est sentie trahie et choquée. »

Elle se défend

L’influenceuse, de son côté, a affirmé qu’elle comptait se défendre face à ce qu’elle qualifie de « tentative désespérée de m’intimider ».

« Il est vraiment dommage que des personnes utilisent notre système de justice comme levier de notoriété pour faire avancer leur agenda professionnel alors que de réelles victimes sont en attente de se faire entendre par les tribunaux », a-t-elle fait savoir par le biais de son avocat Me Rémi Bourget.

Elle a ensuite assuré qu’elle allait « déployer toutes les ressources nécessaires pour faire connaître la vérité ».

♦ Jessie Nadeau est également poursuivie en diffamation par son ex-conjoint Pascal-Hugo Caron-Cantin, qui lui réclame 205 000 $ en raison d’allégations de violence conjugale sur les réseaux sociaux.