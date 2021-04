4 conseils pour économiser sur une facture de cellulaire

N’est-ce pas agaçant de constater qu’un ami paye moins chaque mois pour un forfait mobile semblable au nôtre? Parfois, l’écart est si grand entre deux forfaits d’apparence identique que c’en est énigmatique!

Si d’une compagnie de téléphonie à l’autre, différents facteurs comme la valeur de l’appareil choisi, les zones de couverture ou la consommation de données influencent la mensualité, il demeure possible de réduire la facture d’un forfait de cellulaire.

À cet égard, le fournisseur d’Internet et de téléphonie mobile Fizz facilite le tout en proposant des forfaits sur mesure et sans surprise – une simplicité plus que bienvenue qui permet de faire de belles économies!

Envie d’épargner? Voici quatre conseils pour économiser sur votre facture de cellulaire :

1- Évaluez et magasinez

Les nombreuses options offertes sont parfois éblouissantes. Afin de choisir celles qui vous conviennent réellement, prenez le temps d’établir vos besoins avant de magasiner votre forfait.

Avez-vous besoin d’une zone de couverture au Québec, au Canada ou en Amérique du Nord? Avez-vous besoin de minutes d’appel ou des textos illimités vous suffisent? Utiliserez-vous la messagerie vocale? Avez-vous besoin de plus de données pour faire vos appels de groupe? En connaissant vos besoins, vous ferez un choix éclairé lors du magasinage parmi les divers forfaits proposés et choisir exactement ce dont vous avez besoin.

Portez attention aux prix promotionnels qui sont parfois des offres d'une durée limitée. Ils pourraient engendrer des coûts supplémentaires pour être prolongés ou devoir être renégociés.

Chez Fizz, aucune négociation n’est nécessaire. Ils n'ont pas de promotion, puisque leurs prix sont toujours justes! D'autant plus, les membres peuvent se prévaloir des nouveaux prix à tout moment en modifiant facilement leur forfait.

2- Préférez la flexibilité

Puisque les besoins changent, Fizz propose des forfaits 100% personnalisables et offre la possibilité de les modifier à la baisse ou à la hausse, chaque mois. Vous pourrez ainsi faire des ajustements représentatifs de votre utilisation et épargner.

Cette flexibilité se prolonge jusque dans le choix de l’appareil. Chez Fizz, aucun appareil n’est lié à un forfait minimum requis. Nouvel appareil tendance ou pas, le choix du forfait vous revient en tout temps.

3- Optez pour un cellulaire usagé

L’achat d’un appareil dernier cri peut être dispendieux. En vous tournant vers les modèles usagés, vous pourrez facilement économiser, car vous n’aurez de frais pour l’appareil dans vos mensualités. Et tout cela, sans compter le bien fait pour la planète!

À cet effet, Fizz propose des appareils Seconde chance. Il s’agit de téléphones en parfaite condition qui ont été nettoyés et inspectés par des experts. Ils sont offerts avec une garantie de six mois, et bien entendu, sans ajout à la mensualité de votre forfait.

4- Tenez compte du prix, mais aussi des avantages

Dans l’optique de réaliser des économies, le prix du forfait est certes un facteur déterminant. Mais les avantages offerts par les fournisseurs sont également à prendre en considération.

À ce sujet, Fizz se démarque en transférant automatiquement les données inutilisées d’un mois à l’autre pour éviter de les perdre. C'est d'ailleurs une exclusivité dans le marché!

Fizz reconnaît également la fidélité avec le programme Mes récompenses qui permet de bonifier le forfait avec des dollars de rabais sur la mensualité ou des données supplémentaires. À l’occasion, des surprises sont même offertes.

Enfin, Fizz salue l’amitié! Tout membre recommandant un nouveau client de services mobiles ou d’Internet résidentiel reçoit 25$ sous forme de réduction sur ses paiements. La prime est également offerte à la personne référée. Au besoin, il est même possible d'élargir votre groupe d'amis, directement sur la page Facebook de Fizz.

Bénéficier d’un bon forfait de téléphonie et économiser à la fois, c’est possible! Pour découvrir une approche de téléphonie flexible et créer un forfait mobile personnalisé, rendez-vous à fizz.ca.