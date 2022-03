RICARD NOËL, Rosa



Au CHSLD Saint-Antoine de Québec, le 6 mars 2022, est décédée à l'âge de 86 ans, madame Rosa Noël, épouse de feu monsieur Raymond Ricard. Elle était la fille de feu Wellie Noël et de feu Marie-Rose Frigault. Elle demeurait autrefois à Sainte-Euphémie, comté de Montmagny.Une cérémonie d'adieu aura lieu au cimetière de Sainte-Euphémie à une date ultérieure. Elle est allée rejoindre son époux monsieur Raymond Ricard, ses fils: Jeannot et Stéphane ainsi que sa fille Guylaine qui l'ont précédée. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Raymond Thibault), Danny (Mario Laprise), André, Steve (Suzanne Chevrette), sa belle-fille Aurore Bernard et son gendre Hervé Therrien; ses petits-enfants: Sébastien, Vicky, Sandra, Julie et Annick; ses arrière-petits-enfants: Joany, Anthony, Coralie, Gabriel, Sophie, Charles et Mégane; ainsi que sa grande amie madame Gertrude Fréchette. Elle laisse également dans le deuil sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille désire remercier tout le personnel de l'aile B du 2e étage du CHSLD Saint-Antoine pour leur dévouement et les bons soins prodigués à leur mère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. Madame Noël a été confiée pour crémation à laMaison Funéraire