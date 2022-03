Assad aux Émirats, première visite dans un pays arabe depuis le début du conflit en Syrie

DUBAÏ | Le président syrien Bachar al-Assad s’est rendu vendredi aux Émirats arabes unis pour sa première visite dans un pays arabe depuis le début en 2011 du conflit qui a ravagé son pays, a annoncé l’agence officielle émiratie Wam.

Le président syrien, au ban du monde arabe depuis une décennie, a été reçu par le dirigeant de facto des Émirats, le prince héritier d’Abou Dhabi Mohammed ben Zayed, pour discuter des «relations fraternelles» entre les deux pays, selon l’agence émiratie Wam.

Les deux hommes ont évoqué «la coopération et la coordination entre les deux pays frères» en vue de «contribuer à la sécurité, la stabilité et la paix dans le monde arabe et au Moyen-Orient», ajoute-t-on de même source.

La Syrie avait été exclue de Ligue arabe dès la fin 2011, les pays arabes, dont ceux du Golfe, protestant contre la répression menée par le pouvoir de Damas contre des manifestations pro-démocratie, déclenchant une guerre dévastatrice.

En février 2012, les Émirats et les cinq autres pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) avaient annoncé le retrait de leurs ambassadeurs de Syrie, dénonçant dans un communiqué commun le «massacre collectif» commis par le pouvoir syrien.

Mais fin 2018, Abou Dhabi, qui assume de plus en plus ses positions divergentes sur la scène diplomatique, avait rouvert son ambassade à Damas, alors que la question du retour de la Syrie dans la Ligue arabe continue de diviser.

Le ministre émirati des Affaires étrangères , cheikh Abdallah ben Zayed Al-Nahyane, avait rencontré en novembre dernier le président syrien à Damas lors de la première visite effectuée par un haut responsable de cette monarchie du Golfe depuis le début de la guerre en Syrie en 2011.

Bachar al-Assad, qui a achevé sa visite en fin de journée vendredi, y a également rencontré Mohammed ben Rached al-Maktoum, le dirigeant de Dubaï, l’autre grand émirat du pays où il avait atterri plus tôt.