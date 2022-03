Au Saguenay les érablières ont du succès

Même s'il a été difficile d'entailler en raison de l'importante quantité de neige reçue cet hiver, la saison des sucres s'annonce excellente pour une érablière en pleine croissance.

À Saguenay, ce n'est qu'une question de jours avant que les quelque 6000 érables de l'Érablière au Sucre d'or commencent à couler.

Ses propriétaires s'attendaient à ce que les activités reprennent en force après deux ans de pandémie, mais jamais au point de devoir refuser des réservations.

«Pour nous c'est merveilleux, a lancé le copropriétaire, Sylvain Néron. Je vous confirme que notre salle est complète pour la saison. Par contre, il nous reste quelques disponibilités en semaine pour des organismes ou groupes. On a beaucoup de demandes provenant d'entreprises.»

Sylvain Néron et son équipe ont profité de la pandémie pour se moderniser et développer un site Internet et un service de réservation en ligne.

«J'étais un peu sceptique et inquiet quand ma relève m'a parlé de ça parce que je suis habitué au téléphone, mais finalement, c'est merveilleux, a confirmé M. Néron. Quand on a lancé le site, ça a été une explosion. En quelques jours, c'était complet. Et ça fait du bien pour tout le monde. On l'a sentie la fin de semaine dernière dans la cabane. Il y avait de la gaieté et une chaleur humaine incroyable.»

Il admet toutefois que l'importante quantité de neige reçue cet hiver a compliqué le début des opérations.

«J'ai même craint un moment donné que mes employés ne puissent pas aller en montagne, a-t-il expliqué. Toutes les têtes de ligne étaient enterrées et à certains endroits on a été obligés de creuser jusqu'à quatre pieds de neige pour les atteindre. Mais je m'attends à une bonne et longue saison.»

Les produits de l'érablière sont aussi désormais disponibles via le site Internet de l'entreprise et dans plusieurs commerces du Québec, de l'Ontario et des Maritimes.

«La demande a été excessivement forte, au-delà de nos attentes, a-t-il précisé. On va voir comment on peut se réorganiser pour répondre à toutes les demandes parce que présentement on a même de la difficulté à fournir localement. C'est un heureux problème.»

L'érablière se positionne pour l'avenir et projette d'augmenter sa production.

Des travaux sylvicoles ont été réalisés l'automne dernier pour permettre à d'autres érables de pousser.

La rénovation complète de la salle où l'on accueille la clientèle est aussi au programme à plus court terme.

Cabane à sucre Rose et Roland Girard

À l'inverse, le propriétaire de la Cabane à sucre Rose et Roland Girard, également située à Saguenay dans le secteur de Laterrière, a plutôt pris la décision de ne pas ouvrir ses portes à la clientèle cette saison.

L'épais couvert de neige qui recouvre la montagne où sont situées les installations ne permet pas encore d'accéder aux érables ni même de les entailler.

Il est toutefois possible de déguster leurs produits chez vous ou en entreprise sur réservation.