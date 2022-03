Brandon Hagel passe au Lightning

Le Lightning de Tampa Bay a acquis l’attaquant Brandon Hagel des Blackhawks de Chicago, vendredi.

• À lire aussi: Hampus Lindholm sur son départ

• À lire aussi: Patrice Bergeron affrontera-t-il le Canadien?

Diverses sources, dont le journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Friedman, ont rapporté le tout en après-midi. La transaction et tous ses détails demeurent à confirmer officiellement, mais selon le reporter Frank Seravalli, Tampa Bay a refilé à la partie adverse deux sélections de premier tour, Taylor Raddysh et Boris Katchouk. De plus, le Lightning a obtenu deux choix de quatrième ronde.

Hagel, 23 ans, a été un choix de sixième tour – le 159e au total – des Sabres de Buffalo en 2016. Cette saison, il a amassé 21 buts et 16 mentions d’aide pour 37 points en 55 rencontres, tout en affichant un différentiel de -14. L’année passée, il avait récolté 24 points en 52 sorties dans la Ville des vents, où les Hawks connaissent une campagne difficile en vertu de leur dossier de 22-30-9 bon pour l’avant-dernier rang de la section Centrale.

Chez les «Bolts», l’ailier gauche tentera d’aider les doubles champions en titre de la Coupe Stanley qui occupent le deuxième échelon de l’Atlantique avec 39 gains en 60 parties. Cette saison, sa première d'un contrat de trois ans, il touche 1,5 million $.