C’est terminé pour Leylah Annie Fernandez à Indian Wells

Le beau parcours de Leylah Annie Fernandez en double est terminé. La Québécoise et sa coéquipière Alizé Cornet ont plié l’échine en deux manches de 7-5 et 6-1 face aux Chinoises Yi-Fan Xu et Zhaoxuan Yang en demi-finale du tournoi d’Indian Wells, jeudi.

Avec deux bris de chaque côté, Fernandez et Cornet pouvaient créer l’égalité lorsqu’elles servaient à 6-5 pour forcer le bris d'égalité. Or, elles ont échoué et ont donné le premier set à leurs adversaires.

Le second engagement s’est ensuite rapidement conclu en 27 minutes, de sorte que les Chinoises accéderont à la finale.

Gabriela Dabrowski plie bagage

Dans l’autre demi-finale, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire mexicaine Giuliana Olmos ont lutté, mais se sont finalement inclinées en trois manches de 7-6 (6), 3-6 et 10-5 contre la Japonaise Ena Shibahara et l’Américaine Asia Muhammad.

Après une demi-finale dès leur deuxième collaboration, au tournoi de Miami de 2021, Dabrowski et Olmos n’avaient pas atteint cette étape ensemble depuis. Elles avaient toutefois joué beaucoup de tennis à Indian Wells, leurs deux derniers matchs se terminant en trois manches.

Les cinquièmes têtes de série ont réalisé un bris de service de plus que leurs adversaires, classées septièmes, mais c’est le super bris du troisième set qui a couronné les gagnantes après 1 h 48 min.

Shibahara et Muhammad ont maintenant rendez-vous avec Xu et Yang.