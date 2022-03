Croquettes de poulet, sauce miel et moutarde

Les tabliers Zeste vous proposent ici une recette de croquettes de poulet maison très facile à réaliser avec des ingrédients sains. Une bonne poitrine de volaille de grain, une panure de qualité, une sauce à base de miel et de moutarde de Dijon, pas besoin de plus pour faire découvrir ces croquettes aux plus sceptiques de vos amis. Après avoir cuisiner et goutter à ces croquettes, vous ne retournerez plus jamais au fast food du coin pour vous gâter en croquettes.

► Cliquez sur ce lien afin de consulter la version détaillée de la recette.