Daniel Lavoie : un lien affectif et artistique avec l’Ukraine

L’auteur-compositeur-interprète Daniel Lavoie est revenu sur l’importance de sa chanson «Ils s’aiment», dont le message semble encore plus percutant depuis le début de l’invasion russe en Ukraine depuis plus de trois semaines.

«Ça me fait brailler à la journée longue. J’ai beaucoup tourné là-bas, j’ai tourné en Russie, j’ai tourné en Ukraine. J’ai beaucoup d’amis des deux côtés et j’avoue que cette histoire me dévaste», a-t-il reconnu en entrevue vendredi à QUB radio avec Sophie Durocher.

Le musicien originaire du Manitoba a expliqué qu’il avait écrit sa célèbre chanson en ayant en tête la guerre de Beyrouth, au Liban, en 1983.

«J’avais vu des adolescents dans la rue marcher la main dans la main, et j’imaginais leur état d’âme dans un monde qui leur est tombé sur la tête. Ça a été le départ de cette chanson», a-t-il précisé.

Il a d’ailleurs des amis ukrainiens qui lui ont écrit pour lui dire que son œuvre «Ils s’aiment» joue en boucle dans leurs oreilles depuis le début du conflit.

«J’aimerais bien que cette chanson-là soit dépassée, qu’on en parle plus, et à chaque fois elle revient, elle revient, elle revient. J’ai touché au nerf de la guerre», a souligné M. Lavoie.

Un album compilation des plus grands succès de Daniel Lavoie est paru vendredi. Il remontera sur scène au printemps 2023 pour son spectacle qui marquera le 40e anniversaire de la sortie de son album «Tension attention».