Des partenaires engagés, même en ces derniers temps d’incertitude

La Fondation du CHU de Québec tient à saluer l’apport considérable d’entreprises qui, à la suite de l’annulation de son événement En amour avec la vie qui devait avoir lieu ce 18 mars, ont converti leurs commandites en dons.

La Fondation a toujours su compter sur des partenaires impliqués qui, en ces derniers temps d’incertitude entourant la pandémie, ont démontré encore une fois leur appartenance à la cause par ce geste concret. Soulignons notamment l’engagement exemplaire de Québecor, partenaire présentateur de En amour avec la vie, et de M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins et président d’honneur de l’événement. Leur appui financier permettra à la Fondation de poursuivre sa mission, soit celle de soutenir les projets des équipes des cinq hôpitaux du CHU de Québec-Université Laval, de son Centre de recherche et du Nouveau complexe hospitalier (NCH) actuellement en construction.

Tangiblement, la Fondation appuie ces équipes dans leur travail au quotidien en contribuant financièrement à l’humanisation des soins, à la recherche, à l’achat d’équipements de dernières technologies médicales ainsi qu’à une meilleure efficacité des pratiques.

Afin de faire vous aussi la différence pour la santé des gens d’ici, faites un don à la Fondation du CHU de Québec au bit.ly/enamouraveclavie22 .