Guerre en Ukraine: en Europe pour aider sa tante avec la paperasse

Les démarches pour immigrer au Canada sont si complexes pour les réfugiés ukrainiens que des Québécois doivent se rendre en Europe afin d’aider leurs proches à se sortir de ces dédales administratifs.

« Ce n’est pas accessible du tout. On a tellement de la misère à amener ma tante, qui a tous ses documents, au Canada », raconte Maria Yordanova.

Comme d’autres Québécois déjà en Europe, la Montréalaise a décidé de s’envoler vers Vienne ce week-end afin d’aller aider sa tante, Valeria Vasylieva, à finaliser son processus d’immigration puis revenir avec elle et son fils au Québec.

« Au bureau des visas, au lieu d’expliquer, de comprendre la situation, on ne veut même pas parler avec elle », se désole Mme Yordanova, originaire de Kyïv.

« Ma tante a un niveau de base en anglais, mais on ne la prend pas au sérieux », dit celle qui travaille dans le milieu financier.

Nouveau processus

Ottawa a lancé jeudi un nouveau processus d’immigration simplifié qui offre aux Ukrainiens la résidence temporaire pour trois ans. Les procédures pour obtenir en ligne l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine sont toutefois toujours lourdes, a constaté Me Stéphane Handfield.

« C’est complexe pour des avocats qui sont habitués à travailler avec ces plateformes. Ça nous prend plus de trois heures pour compléter une demande et on comprend la langue », affirme l’avocat spécialisé en immigration, qui a traité ses premiers dossiers cette semaine.

« Imaginez les gens en panique, en Pologne, qui ont de la difficulté à comprendre le français ou l’anglais, n’ont pas quitté avec leur ordinateur portable et n’ont pas accès à internet, dit-il. Je me serais vraiment attendu à une procédure beaucoup plus simple, compte tenu de l’urgence de la situation. »

À la vue de toutes ces embûches, Mme Yordanova s’inquiète aussi pour l’avenir des réfugiés qui n’ont pas de proches à l’étranger en mesure de les aider à naviguer dans cette bureaucratie.

« C’est un processus extrêmement difficile. Je ne pense pas qu’on va voir bientôt des réfugiés au Canada », confirme la fondatrice du groupe Facebook Aide aux Ukrainiens Québec, qui vise à simplifier leur accueil dans la province.

Exigences soutenues

Contrairement à d’autres pays, le Canada a décidé de conserver des exigences d’entrée pour les ressortissants ukrainiens, dont la prise de données biométriques.

« Au Canada, il y a une tendance historique à demander plus de restrictions que moins pour les pays où il y a des troubles », affirme Adèle Garnier, professeure au département de géographie de l’Université Laval.

Mais ces restrictions font perdre des jours précieux aux réfugiés en attente d’un nouveau toit. « Si on regarde les enquêtes, les documents qu’il faut soumettre, les façons de procéder, ça va prendre combien de temps encore avant qu’ils arrivent ? », s’indigne Me Handfield

